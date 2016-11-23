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Россиянин погиб в Непале при крушении легкомоторного самолета

Инцидент произошел недалеко от города Покхара

Посольство РФ в Непале подтвердило гибель россиянина при крушении легкомоторного самолета в центральной части страны.

По словам сотрудника дипредставительства, россиянин, которого звали Александр Максимов, несколько лет работал пилотом в авиакомпании, организующей полеты в горах для туристов на легкомоторных самолетах, передает «РИА Новости».

Как заявили в местной полиции, в самолете также находилась туристка из Канады, которая получила травмы и находится в госпитале.

Инцидент произошел недалеко от города Покхара, район Каски. Самолет рухнул вскоре после взлета.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Россиянин погиб в Непале при крушении легкомоторного самолета

Инцидент произошел недалеко от города Покхара

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