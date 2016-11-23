Россиянин погиб в Непале при крушении легкомоторного самолета

Посольство РФ в Непале подтвердило гибель россиянина при крушении легкомоторного самолета в центральной части страны.

По словам сотрудника дипредставительства, россиянин, которого звали Александр Максимов, несколько лет работал пилотом в авиакомпании, организующей полеты в горах для туристов на легкомоторных самолетах, передает «РИА Новости».

Как заявили в местной полиции, в самолете также находилась туристка из Канады, которая получила травмы и находится в госпитале.

Инцидент произошел недалеко от города Покхара, район Каски. Самолет рухнул вскоре после взлета.