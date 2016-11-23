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Посетителей московского ЦУМа эвакуируют из-за задымления

Пожарные ищут очаг открытого горения

Около тысячи посетителей Центрального универмага (ЦУМ) эвакуировали из-за задымления.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, источник задымления в ЦУМе обнаружен на шестом этаже, но место открытого горения пока не обнаружено.

По сообщениям очевидцев, на место прибыло около 10 экипажей пожарных служб. Эвакуация продолжается.

По данным некоторых источников, произошло возгорание кровли. Официальной информации о причинах инцидента пока не поступало.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Посетителей московского ЦУМа эвакуируют из-за задымления

Пожарные ищут очаг открытого горения

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