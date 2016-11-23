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Суд над обвиняемыми в поддержке ИГИЛ россиянами начался в Польше

Четырех выходцев из Чечни обвиняют в сборе средств для запрещенной в РФ террористической группировки

Окружной суд польского Белостока приступил к рассмотрению дела четырех россиян, которых обвиняют в поддержке террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Суд проходит в закрытом режиме по соображениям безопасности. Он начался с допроса свидетелей.

Один из свидетелей ранее отказался от своих показаний из-за давления со стороны родственников одного из обвиняемых, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что четырем гражданам РФ, выходцам из Чечни, выдвинуты обвинения в участии в преступной группе и сборе денег для помощи ИГИЛ.

Следствие установило, что с мая по октябрь 2014 года в Белостоке, Ломже, Варшаве и других городах Польши, а также в Турции действовала преступная группа, в которую и входили обвиняемые.

По данным прокуратуры, они собирали деньги для финансирования деятельности группировки в Сирии и Ираке, а также покупали оборудование, которое переправляли боевикам в Сирию и Ирак.  Кроме того, они оказывали медицинскую помощь одному из боевиков на территории Польши.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 12 лет.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Суд над обвиняемыми в поддержке ИГИЛ россиянами начался в Польше

Четырех выходцев из Чечни обвиняют в сборе средств для запрещенной в РФ террористической группировки

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