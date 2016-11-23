Судей предлагают лишать должности за ошибки

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий досрочно прекращать полномочия судьи, если суд вышестоящей инстанции трижды отменил принятые им решения. Документ внесен членом Совета Федерации Сергеем Калашниковым.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 14 закона «О статусе судей в РФ». Как говорится в пояснительной записке, он направлен на повышения качества и объективности судопроизводства.

Предлагается расширить перечь оснований для досрочного прекращения полномочий судьи, а именно если в течение срока его полномочий принятые им решения были отменены по решению суда вышестоящей инстанции три раза.

Уточняется, что это основание не будет распространяться на решения судов присяжных и коллегиальные решения, а коснется только единоличных решений судьи.

«Речь идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшего следствием злоупотребления судьей своими полномочиями, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции», — подчеркивается в пояснительной записке.​​​​