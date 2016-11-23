Вора в московском метро задержали благодаря камерам наблюдения. Видео

Мужчина, обокравший спящего пассажира в поезде Московского метрополитена, был задержан благодаря бдительности машиниста, увидевшего момент ограбления на камере наблюдения. Руководство полиции наградило грамотой и объявило благодарность за помощь в задержании преступника машинисту столичной подземки Юрию Лобачеву. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 1.45 ночи на серой ветке метро.



Мужчина, оказавшийся впоследствии поваром кафе в Москве, украл у спящего в вагоне пассажира сумку с документами и банковскими картами, а также мобильный телефон. Телеканал «360» опубликовал запись с камеры наблюдения.



«По глупости взял сумку, просто посмотреть, что там находится. Просто шел, она лежала, проходил мимо и взял ее. Был выпимши просто. Накосячил конкретно», — заявил 26-летний подозреваемый в краже, приехавший в столицу из Калужской области год назад, на допросе.



Злоумышленник зашел в вагон, в котором ехал единственный пассажир — спящий мужчина — на станции «Отрадное». Он проверил, насколько крепко спит человек, забрал его сумку, а через несколько секунд, заметив на полу телефон, подобрал и его.



На станции «Бибирево» он перешел в другой вагон, а в «Алтуфьево» похитителя уже встретили стражи порядка, вызванные бдительным машинистом.



Пострадавший оценил общий материальный ущерб в 50 тыс. рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».