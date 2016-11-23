Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Возгорание в ЦУМе ликвидировано, пострадавших нет

Причиной происшествия стал накопившийся в вентиляционной шахте жир с кухни ресторана, который находился на минус первом этаже здания

Фото: АГН «Москва»

Возгорание в здании Центрального универмага (ЦУМ) в центре Москвы ликвидировано. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, в здании магазина работали более 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

По предварительной информации, причиной происшествия стала вспышка жировых отложений в кухне ресторана на минус первом этаже здания.

Из здания ЦУМа были эвакуированы почти 1 тыс. человек. Информации о пострадавших не поступало.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Возгорание в ЦУМе ликвидировано, пострадавших нет

Возгорание в ЦУМе ликвидировано, пострадавших нетПричиной происшествия стал накопившийся в вентиляционной шахте жир с кухни ресторана, который находился на минус первом этаже здания

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке