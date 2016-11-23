Возгорание в ЦУМе ликвидировано, пострадавших нет

Возгорание в здании Центрального универмага (ЦУМ) в центре Москвы ликвидировано.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, в здании магазина работали более 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.



По предварительной информации, причиной происшествия стала вспышка жировых отложений в кухне ресторана на минус первом этаже здания.

Из здания ЦУМа были эвакуированы почти 1 тыс. человек. Информации о пострадавших не поступало.

