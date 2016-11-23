В Самарской области дети стали реже болеть туберкулезом

Самарские власти рапортуют о спаде детской заболеваемости туберкулезом. Количество заболевших неуклонно снижается в последние два года, сообщает ВолгаНьюс.рф со ссылкой на областное министерство здравоохранения. Впрочем, как отметила главный детский фтизиатр области Лада Барышникова, снижение заболеваемости — не повод отказываться от диагностической пробы на Манту.

В ведомстве поясняют, что среди взрослых туберкулез выявляется по-прежнему часто — в год регистрируется более 2 тыс. подобных случаев. Чаще всего болезнь передается от взрослых детям.

«На ранней стадии заболевание никак себя не проявляет. Человек ведет полноценный образ жизни, ходит на свои повседневные занятия и никаких симптомов не испытывает. И только когда туберкулез поражает организм — очаг увеличивается, тогда проявляются первые симптомы», — рассказала Барышникова.

Медики отмечают, что родителей, которые отказываются делать пробы Манту своим детям, каждый год становится всё больше. По словам специалистов, взрослым нужно знать, что туберкулез, обнаруженный на поздней стадии, гораздо хуже поддается лечению. А единственный способ обнаружить заболевание — провести диагностическую пробу Манту у детей.

Между тем накануне стало известно о том, что Минздрав по просьбе детского омбудсмена разрабатывает положение об альтернативе туберкулиновой пробе из-за огромного числа отказывающихся от этого вида исследования.