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«Результаты ЦСКА и «Ростова» — это уровень российского футбола»

Эксперты «Известий» Руслан Нигматуллин и Игорь Семшов — об очередном провале клубов РФПЛ в Лиге чемпионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

После домашней ничьей с леверкузенским «Байером» (1:1) московский ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ростов» потерял даже теоретическую возможность на выход из группы еще в прошлом туре, после поражения от мадридского «Атлетико». Таким образом, двум российским командам не удалось пробиться в весеннюю часть самого престижного клубного европейского турнира. 

Шансы «Ростова» на выход в плей-офф изначально расценивались как теоретические: дончане попали в группу с такими грандами европейского футбола, как мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария» и действующие чемпионы Голландии ПСВ. Противостоять таким футбольным монстрам российскому дебютанту Лиги чемпионов было крайне непросто. Однако на фоне столь грозных соперников дончане выглядели вполне достойно — клуб сохранил возможность пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы, всё решится в заключительном туре во время встречи ростовчан с ПСВ. 

ЦСКА же, напротив, многие эксперты считали одним из претендентов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые за последние годы армейцам достались достаточно ровные соперники в группе. Если ранее красно-синие играли с «Баварией», «Ромой» и манчестерскими «Сити» и «Юнайтед», то нынешний состав группы — «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» — выглядел приемлемым. Тем не менее армейцам пока так и не удалось одержать ни одной победы в нынешнем розыгрыше. Но, как и «Ростов», ЦСКА имеет возможность пробиться в Лигу Европы. В матче  с лондонским «Тоттенхэмом» армейцы решат, кто из них заслуживает еврокубковую весну.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил выступление армейцев в Лиге чемпионов как неудовлетворительное.

— Задачей минимум для ЦСКА должен быть выход из группы или хотя бы попадание в Лигу Европы с третьего места, — заявил «Известиям» Руслан Нигматуллин. — Тогда можно было бы оценить результат как удовлетворительный. Но — не получилось. К сожалению, это связано с общим уровнем российского футбола. Это был самый слабый сезон ЦСКА в еврокубках. Неожиданно слабый. Ни «Монако», ни «Тоттенхэм», ни «Байер» не выглядели соперниками, которые на голову сильнее армейцев. Это не гранды уровня «Баварии» и «Атлетико». Я считаю, что ЦСКА провалил этот еврокубковый сезон.

Вместе с этим собеседник «Известий» призвал не судить строго «Ростов», также занимающий последнее место в своей группе.

— «Ростову» можно сделать определенную скидку, потому что он — дебютант турнира, — пояснил бывший вратарь сборной. — Для ростовчан сам факт попадания в групповой турнир уже является достижением. Было понятно, что они никуда дальше не выйдут и не наберут много очков. Но всё равно этот сезон для команды Бердыева успешный. За один сезон познакомиться с Лигой чемпионов невозможно. Это ЦСКА уже несколько сезонов подряд играет в турнире, но дальше определенной точки пройти не может.

В декабре обе команды сыграют последний тур в Лиге чемпионов. ЦСКА поедет в Лондон к «Тоттенхэму», а «Ростов» в Эйндховене встретится с ПСВ. В случае победы оба клуба займут третье место в своих группах и выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.

— Шансы на выход в весну Лиги Европы есть, и это будет бальзамом на душу обеим командам, — резюмировал Руслан Нигматуллин. — Сейчас нужно бросить все силы на решение этого вопроса. Думаю, у «Ростова» в матче с ПСВ побольше шансов на успех, чем у ЦСКА с «Тоттенхэмом». 

Известный российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Игорь Семшов считает, что проблема российских клубов в Лиге чемпионов связана с уровнем российского футбола в целом.

— В последнее время все российские клубы выступают в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы, — сказал «Известиям» Игорь Семшов. — Считаю, что это связано с уровнем нашего чемпионата в целом. Наши клубы слишком редко играют с соперниками уровня Лиги чемпионов. Если говорить конкретно по командам, то у ЦСКА наметился очевидный спад и претендовать на выход в плей-офф было крайне проблематично. Армейцев можно немного упрекнуть за селекцию, плюс наложились травмы и история с Романом Еременко. Все эти факторы сказались на неудачном выступлении армейцев. Что касается «Ростова», то у них была очень сложная группа. Думаю, ростовским болельщикам очень приятно, что их клуб привез в город таких грандов, как «Атлетико» и «Баварию».

Также Игорь Семшов добавил, что невозможно предсказать, какой из российских клубов сумеет пробиться в плей-офф Лиги Европы.

— Несмотря на то что решающие матчи наших команд будут на выезде, думаю, тот же «Ростов» в рамках квалификации уже показал, что способен достойно играть в гостях. Но будем смотреть, в каком состоянии наши клубы подойдут к решающим матчам, ведь впереди у них сложные игры в РФПЛ. Футбол вообще стал непредсказуемым, а тем более в Лиге чемпионов. Этот турнир как лакмусовая бумажка для каждого футболиста, каждый хочет «показать товар лицом», и наши клубы — не исключение.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Результаты ЦСКА и «Ростова» — это уровень российского футбола»

«Результаты ЦСКА и «Ростова» — это уровень российского футбола»Эксперты «Известий» Руслан Нигматуллин и Игорь Семшов — об очередном провале клубов РФПЛ в Лиге чемпионов

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