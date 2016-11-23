Захарова ответила на слова главы минкульта Украины о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД РФ констатировала, что высказывание украинского министра вряд ли будет подвергнуто соответствующей оценки со стороны западных правозащитников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра культуры Украины Евгения Нищyка о том, что у жителей Донбасса «нет генетики».
По ee словам, подобные высказывания вызывают сомнения в готовности Киева выполнять минские договоренности.
«О каком выполнении Киевом минских соглашений может идти речь, если Донбасс рассматривается правительством Украины как иная «культурно-генетическая» категория людей, сознание которых, с точки зрения министра культуры этого государства, поддается корректировки!» — написала она в своем Facebook.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что никто из западных коллег не увидит в словах Нищyка «ничего особенного», если вообще кинут на них взор.
«Как трепетны они на словах к правам человека», — указала Захарова, заметив, что, когда речь заходит о политически неудобных регионах, отношение представителей западных стран к вопросу прав человека резко холодеет.