Захарова ответила на слова главы минкульта Украины о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра культуры Украины Евгения Нищyка о том, что у жителей Донбасса «нет генетики».



По ee словам, подобные высказывания вызывают сомнения в готовности Киева выполнять минские договоренности.

«О каком выполнении Киевом минских соглашений может идти речь, если Донбасс рассматривается правительством Украины как иная «культурно-генетическая» категория людей, сознание которых, с точки зрения министра культуры этого государства, поддается корректировки!» — написала она в своем Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что никто из западных коллег не увидит в словах Нищyка «ничего особенного», если вообще кинут на них взор.

«Как трепетны они на словах к правам человека», — указала Захарова, заметив, что, когда речь заходит о политически неудобных регионах, отношение представителей западных стран к вопросу прав человека резко холодеет.

