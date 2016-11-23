Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин примет в Москве генсека ООН Антониу Гутерриша

На встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине и другие

24 ноября российский президент Владимир Путин примет в Москве избранного генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«На повестке дня встречи — вопросы усиления центральной координирующей роли ООН в международных делах, повышения эффективности работы организации, в том числе — в борьбе с терроризмом, а также разрешении острых кризисных ситуаций в Сирии и на Украине», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Гутерриша в настоящий момент готовится.

Также стало известно, что избранный генсек ООН собирается совершить визиты в столицы стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Путин примет в Москве генсека ООН Антониу Гутерриша

На встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине и другие

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке