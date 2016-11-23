Путин примет в Москве генсека ООН Антониу Гутерриша

24 ноября российский президент Владимир Путин примет в Москве избранного генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«На повестке дня встречи — вопросы усиления центральной координирующей роли ООН в международных делах, повышения эффективности работы организации, в том числе — в борьбе с терроризмом, а также разрешении острых кризисных ситуаций в Сирии и на Украине», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Гутерриша в настоящий момент готовится.

Также стало известно, что избранный генсек ООН собирается совершить визиты в столицы стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.