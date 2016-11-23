Заболеваемость ВИЧ в 14 регионах выше в два раза, чем в среднем по РФ

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Ирина Шестакова сообщила о значительном превышении уровня заболеваемости ВИЧ в 14 регионах страны.

По словам Шестаковой, заболеваемость ВИЧ в 14 регионах Российской Федерации более чем в два раза выше средних показателей по стране. Она уточнила, что в целом по стране заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляет 65 человек на 100 тыс. населения.

«Если у нас заболеваемость в целом по стране 65 человек на 100 тыс. населения, то (в ряде регионов) превышена заболеваемость значительно», — сказала Шестакова, передает «РИА Новости».

Специалист Минздрава назвала регионы, где наблюдается значительное превышение средних показателей по заболеваемости ВИЧ. Всего она назвала 14 регионов, в этот список попали Пермский, Красноярский, Алтайский край. Превышены показатели заболеваемости ВИЧ в Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях. В Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Томской, Иркутской, Омской областях также превышен уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, отметила Шестакова.

По данным Минздрава, каждый год ВИЧ заражается около тысячи россиян в возрасте от 15 до 20 лет, новые случаи фиксируются и среди граждан от 30 до 50 лет.

Несколько недель назад управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило об эпидемии ВИЧ в городе. Сообщалось, что заболевание зарегистрировано у 1,8% населения, ВИЧ-инфицированными официально признаны 26 693 человека.

Спустя несколько дней Минздрав России заявил, что в десяти российских регионах ситуация с ВИЧ является критической.