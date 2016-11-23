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Заболеваемость ВИЧ в 14 регионах выше в два раза, чем в среднем по РФ

Каждый год ВИЧ-инфекцией заражается тысяча россиян в возрасте от 15 до 20 лет

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Ирина Шестакова сообщила о значительном превышении уровня заболеваемости ВИЧ в 14 регионах страны.

По словам Шестаковой, заболеваемость ВИЧ в 14 регионах Российской Федерации более чем в два раза выше средних показателей по стране. Она уточнила, что в целом по стране заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляет 65 человек на 100 тыс. населения.

«Если у нас заболеваемость в целом по стране 65 человек на 100 тыс. населения, то (в ряде регионов) превышена заболеваемость значительно»,  сказала Шестакова, передает «РИА Новости».

Специалист Минздрава назвала регионы, где наблюдается значительное превышение средних показателей по заболеваемости ВИЧ. Всего она назвала 14 регионов, в этот список попали Пермский, Красноярский, Алтайский край. Превышены показатели заболеваемости ВИЧ в Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях. В Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Томской, Иркутской, Омской областях также превышен уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, отметила Шестакова.

По данным Минздрава, каждый год ВИЧ заражается около тысячи россиян в возрасте от 15 до 20 лет, новые случаи фиксируются и среди граждан от 30 до 50 лет.

Несколько недель назад управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило об эпидемии ВИЧ в городе. Сообщалось, что заболевание зарегистрировано у 1,8% населения, ВИЧ-инфицированными официально признаны 26 693 человека.

Спустя несколько дней Минздрав России заявил, что в десяти российских регионах ситуация с ВИЧ является критической.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Заболеваемость ВИЧ в 14 регионах выше в два раза, чем в среднем по РФ

Каждый год ВИЧ-инфекцией заражается тысяча россиян в возрасте от 15 до 20 лет

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