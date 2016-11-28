Тимофей Калачев останется в «Ростове» до 2018 года

Футбольный клуб «Ростов», завоевавший в прошлом сезоне серебряные медали РФПЛ, старается сохранить в команде главных лидеров, контракты которых близки к завершению. Недавно руководство дончан заключило новое соглашение с одним из ключевых игроков основного состава — 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым. Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне.



По информации «Известий», переговоры Тимофея Калачева с «Ростовом» проходили в позитивной атмосфере и сторонам удалось довольно быстро прийти к взаимопониманию ввиду обоюдной заинтересованности в продолжении сотрудничества.



— Новый контракт с Калачевым был согласован сразу по окончании прошлого сезона, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Примечательно, что переговоры прошли очень быстро. «Ростов» хотел сохранить в команде одного из своих лидеров, а сам Калачев даже не рассматривал вариант со сменой клубной прописки. Белорусский полузащитник готов завершить свою карьеру в донском клубе. Учитывая возраст игрока, вполне вероятно, что это произойдет по окончании срока действия нового контракта — в конце следующего сезона.



Информацию о продлении контракта с Тимофеем Калачевым и его сроке «Известиям» подтвердил бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, но остающийся близким к клубу и внутриклубным делам.



— Новый договор с Калачевым подписан летом этого года, — признался «Известиям» Шикунов. — Контракт был заключен сроком на два года, то есть его действие заканчивается летом 2018 года. Никаких проблем в переговорном процессе между футболистом и клубом не возникло.



Напомним, ранее «Известия» сообщали, что свои соглашения с «Ростовом» уже продлили нападающий Александр Бухаров и полузащитник Кристиан Нобоа. Также клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с голкипером Сосланом Джанаевым и еще одним полузащитником — капитаном команды Александром Гацканом. Контракты обоих истекают летом 2017 года.



Тимофей Калачев начал профессиональную карьеру в 2000 году в составе могилевской команды «Днепр». В 2003 году перешел в солигорский «Шахтер». Позже оказался в донецком «Шахтере». С 2003 по 2005 год числился в составе украинского клуба, но большую часть этого времени провел во второй команде горняков и в аренде в «Ильичевце». В 2005 году Калачев впервые оказался в чемпионате России, перейдя в подмосковные «Химки». Спустя год перешел в «Ростов», а в 2008 году оказался в самарских «Крыльях Советов». В 2010 году стал футболистом «Ростова». Всего за донской клуб белорусский полузащитник провел 233 матча, забил 20 мячей и сделал 59 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего футболиста, по данным экспертов, составляет около €200 тыс.



С 2004 года по настоящее время Тимофей Калачев регулярно вызывается в состав национальной команды Белоруссии. За сборную своей страны полузащитник провел 76 матчей, забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.

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