Путин потребовал показать молодым ученым перспективу в России

В России необходимо выстроить комплексную систему сбережения и развития талантов, чтобы дать молодым ученым стимул работать на родине.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете при президенте по науке и образованию.

«Нужно им (молодым ученым) показать обязательно перспективу по времени <…>. Когда люди подрастают, и мы видим, что у них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где и как они будут работать. А у тех, кто хочет их забрать, особенно подальше от родных рубежей, — у них есть такое понимание, и их просто туда приглашают, и они часто туда уезжают», — приводит слова главы государства сайт Кремля.

Путин отметил, что сейчас в стране создается механизм поддержки одаренных школьников, студентов и молодых исследователей.

«У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики», — сказал президент.