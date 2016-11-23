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Путин потребовал показать молодым ученым перспективу в России

По словам президента, в России необходимо выстроить комплексную систему сбережения и развития талантов

В России необходимо выстроить комплексную систему сбережения и развития талантов, чтобы дать молодым ученым стимул работать на родине.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете при президенте по науке и образованию.

«Нужно им (молодым ученым) показать обязательно перспективу по времени <…>. Когда люди подрастают, и мы видим, что у них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где и как они будут работать. А у тех, кто хочет их забрать, особенно подальше от родных рубежей,  у них есть такое понимание, и их просто туда приглашают, и они часто туда уезжают», — приводит слова главы государства сайт Кремля.

Путин отметил, что сейчас в стране создается механизм поддержки одаренных школьников, студентов и молодых исследователей.

«У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики», — сказал президент.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Путин потребовал показать молодым ученым перспективу в России

По словам президента, в России необходимо выстроить комплексную систему сбережения и развития талантов

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