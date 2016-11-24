ФБР и генпрокуратора не оставят Клинтон в покое

Министерство юстиции США и и ФБР могут продолжить расследование незаконного получения иностранных денег фондом Клинтонов. Если генпрокурором будет назначен консервативный республиканец Джефф Сешнс, уголовное дело против Хиллари Клинтон будет доведено до конца. Об этом сказал источник «Известий» в руководстве Республиканской партии. Ранее избранный президент Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять уголовное преследование Клинтон, однако он не стал уточнять, какое именно.

Против экс-госсекретаря было инициировано два расследования: об использовании частного почтового адреса для служебной переписки и о деятельности фонда Клинтонов, который подозревают в нецелевом расходовании средств и получении иностранных денег. Первое дело ФБР закрыло, а вот второе — взяло под особый контроль.



Источник «Известий» рассказал, что консервативное крыло Республиканской партии настроено на продолжение давления на Клинтон по делу о фонде. Это касается и ФБР, которое находится в жестком конфликте с демократами.

— Генпрокуратура США при новом руководстве и ФБР не прекратят расследование в отношении Клинтон. Дело о незаконном иностранном финансировании фонда Клинтонов пока не закрыто и находится в приоритете ФБР, которое подчиняется напрямую генпрокурору. Что касается дела об использовании частных почтовых серверов экс-госсекретарем, то бюро (ФБР. — «Известия») его закрыло. Как бы то ни было, республиканский электорат Трампа хочет более жесткого давления на Клинтон и демократов. В то же время многое будет зависеть от того, кто станет генеральным прокурором, так как именно он курирует деятельность ФБР. Если им будет назначен выдвинутый Трампом сенатор Джефф Сешнс, то вероятность продолжения процесса исключительно высока, — сказал источник.

Ранее Дональд Трамп дал интервью газете The New York Times. Избранный президент уклонился от ответа на вопрос, касаются ли его слова об отсутствии намерения инициировать уголовное преследование Хиллари Клинтон обоих дел или только дела об использовании частного почтового сервера. Трамп лишь заявил, что не хочет «вредить Клинтонам». Напомним, что ранее фонд Клинтонов признал, что получил миллион долларов от Катара, не проинформировав об этом надзорные органы.

Президент Американского университета в Москве политолог Эдуард Лозанский подтвердил информацию источника «Известий».

— Консервативные республиканцы считают, что семья Клинтон неоднократно нарушала законы и должна в конце концов ответить за это. Более удобного случая может и не быть. Кроме того, Трамп четко не высказывался в отношении дела о фонде Клинтонов. Его заявление было очень обтекаемым, — сказал политолог.

Собеседник отметил, что в США еще никто не отменял принцип разделения властей и, скорее всего, как в конгрессе, который контролируют противники Клинтон, так и в ФБР, расследование продолжится.