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Посол Сирии в РФ: в Восточном Алеппо вести переговоры не с кем

Город занимают террористы, там нет оппозиции, пояснил Риад Хаддад

В Восточном Алеппо не с кем вести переговоры, заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Он пояснил, что город занимают отряды террористов и оппозиции, с которой можно было бы разговаривать, там нет.

«Восточное Алеппо занимают террористы, там нет оппозиции, с которой можно вести переговоры», — сказал Хаддад, передает ТАСС.

Ранее посол сообщал, что сирийское правительство готово вести переговоры с оппозицией, но против террористов будет вести военные действия. При этом Хаддад заявил, что уверен в возможности военной победы Дамаска в Алеппо.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Посол Сирии в РФ: в Восточном Алеппо вести переговоры не с кем

Город занимают террористы, там нет оппозиции, пояснил Риад Хаддад

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