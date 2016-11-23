Посол Сирии в РФ: в Восточном Алеппо вести переговоры не с кем

В Восточном Алеппо не с кем вести переговоры, заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Он пояснил, что город занимают отряды террористов и оппозиции, с которой можно было бы разговаривать, там нет.

«Восточное Алеппо занимают террористы, там нет оппозиции, с которой можно вести переговоры», — сказал Хаддад, передает ТАСС.

Ранее посол сообщал, что сирийское правительство готово вести переговоры с оппозицией, но против террористов будет вести военные действия. При этом Хаддад заявил, что уверен в возможности военной победы Дамаска в Алеппо.