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В Томске «черных» лесорубов будут искать по ДНК деревьев

Генетический метод сможет установить место вырубки незаконно заготовленной древесины даже после ее переработки

Томские лесники опробуют новый метод ДНК-анализа древесины в борьбе с «черными» лесорубами.

Департамент лесного хозяйства Томской области планирует направлять образцы древесины в Центр защиты леса Красноярского края, где ученые смогут расшифровать их ДНК. С его помощью можно определить, в каком именно месте было срублено дерево.

Специалисты департамента отмечают, что расследовать дела по незаконной вырубке лесов чрезвычайно сложно. К материалам обычно приобщаются спилы с изъятой древесины и с места незаконной рубки, которые должны полностью совпадать. Новая методика может стопроцентно доказать принадлежность дерева к конкретному географическому месту и помочь оперативному раскрытию подобных преступлений.

С помощью ДНК-анализа инспекторы смогут установить незаконно заготовленную древесину даже после ее переработки, пишет Сибирское агентство новостей.

В России метод ДНК-анализа древесины для борьбы с «черными» лесорубами еще не распространен, однако, по мнению, специалистов, мог бы серьезно помочь при доказательстве их вины. Отмечается, что исследования в области расшифровки генома хвойных деревьев находятся в начальной стадии.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Томске «черных» лесорубов будут искать по ДНК деревьев

Генетический метод сможет установить место вырубки незаконно заготовленной древесины даже после ее переработки

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