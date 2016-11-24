Мужчины обошли женщин по спонтанным покупкам

Кризисные тенденции в покупательском поведении россиян сохраняются, отмечается в исследовании «Росиндекс» компании Ipsos Comcon. В первом полугодии 2016 года гражданам были важны товары со скидками и более дешевые бренды. При этом впервые с 2008 года среди потребителей, совершающих спонтанные покупки, оказалось больше мужчин, чем женщин. Эксперты отмечают, что чаще всего в России «инстинктивно» покупают мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты, а также обувь и одежду. Кроме того, зачастую к спонтанным покупкам мотивируют различные акции в магазинах.

Доля россиян, совершающих спонтанные покупки, составила 29% от общего числа опрошенных. При этом впервые с 2008 года мужчин среди таких покупателей оказалось больше, чем женщин (31 и 28% соответственно), отмечается в исследовании «Росиндекс».



«Хотя с 2008 года статистика была обратной — больше женщин, чем мужчин, говорили о том, что не могут устоять перед покупкой понравившегося товара и часто приобретают новый продукт или марку только из любопытства», — уточняют в компании Ipsos.

По данным исследования, в первом полугодии 2016 года важность цены для россиян старше 16 лет, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более, сохранилась на уровне 36%, тогда как в докризисном 2013 году на стоимость товара в первую очередь ориентировались 30% покупателей. Более того, продолжает расти и число потребителей товаров по специальным предложениям и со скидками — 41% в первом полугодии 2016 года по сравнению с 35% в первой половине 2013 года.

Также Ipsos отмечает, что в первом полугодии 2016-го намного больше россиян стали уделять внимание качеству приобретаемых товаров — важность этого аспекта отметил 31% опрошенных. Интересно, что в 2016 году впервые с 2013 года покупателей, для которых важно качество товара, оказалось больше, чем тех, кого привлекает в первую очередь бренд. «Кроме того, россияне готовы искать и покупать новые марки товаров, особенно если они выигрывают в цене, — на 4 процентных пункта снизилась доля тех, кто даже ради экономии не станет покупать незнакомые марки», — отмечается в исследовании.

По мнению доктора психологических наук Марка Сандомирского, существует фундаментальное различие в покупательском поведении мужчин и женщин.



— Мужчины, совершая покупку, больше руководствуются логикой, принимают решение по соотношению «цена–качество», выбирают рационально. А женщины решение о покупке принимают в значительной мере эмоционально: по принципу «нравится — не нравится». Следствием этого является то, что мужчины обычно совершают планомерные покупки, а женщины нередко спонтанные. Крайним вариантом спонтанных покупок является шопоголизм, когда важны уже не сами покупки, а хорошее настроение, которое дает этот процесс, — отметил Марк Сандомирский.

По его словам, исследование Ipsos Comcon еще не говорит об изменении базовых законов мужского и женского поведения. Скорее всего, на женщин влияют внешние ограничители, из-за которых спонтанные покупки сократились, считает Сандомирский.

— Во-первых, на фоне влияния кризиса женщины стали больше экономить и жертвовать спонтанными покупками ради близких. Кроме того, средний уровень дохода мужчин в нашей стране чуть выше, и они свободнее распоряжаются деньгами. Также на фоне общей атмосферы кризиса респондентам могло стать стыдно, что в такой ситуации они совершают покупки спонтанно, — отметил Марк Сандомирский.

Представитель торговой компании X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») также отметил, что российский покупатель начал активно менять свою модель потребления на более экономичную, адаптируясь к кризису.

— По итогам III квартала 2016 года рост покупательского потока в «Пятерочку» составил +4,1% год к году. Наши покупатели весьма чувствительны к ценам, и мы считаем, что увеличившийся трафик в значительной степени обусловлен эффективным управлением промоакциями, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы X5 Retail Group.

В «Дикси» сообщили, что в 2016 году отмечают чувствительность потребителей к цене, но этот тренд всегда был важен в сегменте «магазинов у дома». Также существует тенденция к сокращению спонтанных трат вне зависимости от половой принадлежности. Покупатели сегодня склонны планировать расходы тщательнее, чем год назад. При этом в стремлении экономить россияне пока не готовы жертвовать качеством продуктов, сообщил представитель сети.

Управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков считает, что сохранение ориентации на уровень цен в модели потребительского поведения россиян в 2016 году вполне ожидаемо.



— В текущих условиях приблизительно 85% потребителей вынуждены прибегать к мерам экономии при совершении покупок, — отметил Кириков.

По его словам, мужчины чаще всего покупают алкоголь, снеки, товары по акциям, расходные материалы и новые виды продукции. Со стороны женщин наблюдается повышенный спрос на косметику, сувениры и аксессуары, игрушки и бытовую химию. К числу товаров спонтанного спроса относятся различные закуски, шоколад, жевательная резинка, газеты и журналы, предметы личной гигиены и дополнительные упаковки товаров, приобретаемые со скидкой, уточнил эксперт.

По данным аналитика «Финама» Тимура Нигматуллина, несмотря на «режим экономии», рост спонтанных покупок среди мужчин выглядит закономерным.



— В стремлении стимулировать покупательский трафик ритейлеры активно проводят маркетинговые акции, предлагая скидки на товары. Таким образом, экономящие на покупках домохозяйства вынужденно делают спонтанные покупки. Как правило, скидки предлагаются на импортные товары и на новые линейки продуктов, — отметил Нигматуллин.

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова также отмечает, что на спонтанные покупки влияют маркетинговые акции.

— Спонтанно чаще покупают обувь и одежду, мелкую бытовую технику и мобильные гаджеты — вот тут как раз «территория» мужчин. Более крупные покупки, как правило, являются взвешенным и обдуманным решением. Надо сказать, что зачастую к спонтанным покупкам в том числе мотивируют и различные акции в магазинах, — сообщила Рогова.

По ее словам, рост числа покупателей товаров по акциям связан с тем, что население пытается экономить. В предновогодний период число скидочных предложений будет только расти, считает аналитик.

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