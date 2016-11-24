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Задержка зарплаты игрокам БК «Парма» достигла двух месяцев

Пермский баскетбольный клуб испытывает проблемы с финансированием

Фото: vtb-league.com

Новичок Единой лиги ВТБ — пермская «Парма» — рискует недоиграть сезон в элите российского баскетбола. По информации «Известий», клуб испытывает довольно серьезные финансовые проблемы: задержка зарплаты игрокам и тренерам «Пармы» составляет уже два месяца. 

— Баскетболисты «Пармы» продолжают тренироваться по установленному графику, — отметил источник в клубе. — Руководство дало обещание, что все долги по зарплате будут закрыты. Однако пока в это трудно поверить — существуют определенные проблемы с поступлением денег от спонсоров, а средства, полученные от региона на этот календарный год, уже закончились. Сложно предположить, что будет дальше. 

За официальным комментарием корреспондент «Известий» обратился к генеральному директору клуба Александру Башминову. 

— Ситуация действительно сложная, как, впрочем, у многих профессиональных команд в нашем регионе, — заявил Александр Башминов. — Однако никаких конкретных комментариев я давать пока не намерен. 

В министерстве физической культуры, спорта и туризма Пермского края «Известиям» сообщили, что правительство выполнило все обязательства перед профессиональными клубами региона на 2016 год. 

— В бюджете Пермского края ежегодно планируются средства на поддержку профессионального спорта, — отметила пресс-секретарь министерства спорта Пермской области Виктория Лившиц. — Профессиональные клубы получили деньги от региона в установленном объеме. Мы полностью выполнили свои обязательства. 

Помимо «Пармы», определенные финансовые проблемы испытывает и другой спортивный флагман региона — футбольный «Амкар». Задолженность выступающего в РФПЛ клуба перед игроками также составляет несколько месяцев, однако эти долги в ближайшее время будут погашены за счет перехода голкипера Александра Селихова в московский «Спартак». По информации ряда СМИ, трансфер 22-летнего игрока молодежной сборной России обошелся красно-белым в €3,54 млн. 

У «Пармы» таких выгодных сделок не предвидится. Наоборот, клуб нуждается в усилении состава. Пермяки уступили во всех шести стартовых матчах Единой лиги ВТБ и пока выглядят самой слабой командой турнира. По мнению опрошенных экспертов, неудачное выступление «Пармы» связано со слабой селекцией.

В межсезонье руководство клуба рассчитывало усилить свой состав опытными игроками, однако по сравнению с прошлым сезоном, когда клуб выступал в Суперлиге, костяк команды не изменился. В сезоне-2015/16 бюджет «Пармы» составлял порядка 80 млн рублей. В сезоне-2016/17 он не изменился, хотя клуб получил повышение в классе. 

Добавим, что в прошлом сезоне «Парма» выиграла Кубок России и заняла третье место в Суперлиге. В свое время в этом городе базировался другой профессиональный баскетбольной клуб — двукратный чемпион России «Урал-Грейт», который прекратил свое существование в 2009 году из-за финансовых проблем. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Задержка зарплаты игрокам БК «Парма» достигла двух месяцев

Задержка зарплаты игрокам БК «Парма» достигла двух месяцевПермский баскетбольный клуб испытывает проблемы с финансированием

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