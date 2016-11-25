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Кинематографический финт КВН

Выходцы из бурятского Клуба веселых и находчивых создали футбольную мелодраму с криминальным оттенком

Фото: nkino.ru

На экраны выходит «Эластико» — фильм о футболе и любви. Точнее, о любви и футболе, поскольку это все-таки не спортивная драма, а мелодрама — давно не появлявшийся на российском большом экране жанр. Юноша любит девушку и погонять мяч с друзьями, девушка любит юношу, в футболе разбирается плохо, зато многое понимает про жизнь. Герои — ровесники, бывшие одноклассники, но разница в их психологическом возрасте огромна. Это обстоятельство и определяет главный сюжетный поворот картины.  

«Эластико» снимался в Улан-Удэ, причем инициаторами проекта выступили кавээнщики из Бурятии. В 2010 году экс-игроки команды «Байкал» из Клуба веселых и находчивых объединились в компанию под названием «КВН Бурятии» и сняли первую бурятскую комедию — «Чайник», с ошеломляющим успехом прошедшую в республиканском прокате. В 2015-м произведенный той же организацией фильм «Решала-2» добрался до федерального проката, и тогда экс-кавээнщиками из Улан-Удэ заинтересовались уже не только кинокритики, но и профессионалы от индустрии.

«Эластико» получил поддержку Фонда кино, к проекту примкнули столичные продюсеры Георгий Малков, Эдуард Илоян и Георгий Шабанов, поставившие условие, чтобы на этот раз и режиссер, и исполнители главных ролей были профессионалами. Режиссером стал Михаил Расходников («Эластико» — фактически его дебют), главного героя сыграл известный по «Физруку» и «Закону каменных джунглей» Дмитрий Власкин, а героиню — звезда сериала «Корабль», «Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко. Среди исполнителей второстепенных ролей много уроженцев Улан-Удэ, в том числе — непрофессиональных актеров.

Если признать, что по вектору жизни регионы — это та же столица, но с разницей в десятилетие, то Улан-Удэ, судя по «Эластико», пока живет в девяностых. Криминал не слишком агрессивен, но вездесущ, социальных лифтов для молодых немного. Футбол — один из них, но сесть в этот «лифт» герою фильма мешает не то чтобы лень, а твердая уверенность: за пределами дворовой «коробки» он тут же перейдет из ранга победителей в разряд побежденных. Да и ни к чему ему эта «большая» жизнь. Ведь дома у него — любимая девушка, посиделки с друзьями, слава самого быстрого бегуна на районе, отдельные поручения от местной братвы, которые он выполняет не корысти ради, а по дружбе, не особо вникая в суть дела.

В отличие от своего возлюбленного, героиня понимает, что это не жизнь, а лишь ее имитация. И буквально заставляет героя пойти к тренеру местной футбольной команды с не отражающим суть названием «Ракета» (Алексей Маклаков). Путь от «Ракеты» до базы московского «Спартака» оказался стремительным, но требующим больших жертв. Вопрос о цене амбиций и любви и становится главным в «Эластико». Каждый из зрителей наверняка ответит на него по-своему, да и у авторов фильма не припасен готовый ответ, кроме того, что за всё в жизни надо платить. А за успех близкого человека — порой даже собственным счастьем.

Отличие «Эластико» от большинства других современных российских фильмов про молодежь — в том, что здесь нет ощущения эдакого мозгового штурма авторов «а давайте-ка подумаем, что юным посетителям кинотеатров сейчас может быть интересно». История кажется не выдуманной, а подсмотренной и подслушанной, как подслушаны и подсмотрены в фильме словечки, фразочки, манера общения ребят из Улан-Удэ (актеры приехали в город за две недели до начала съемок, чтобы погрузиться в атмосферу и стать, насколько это возможно, «своими»).

Термин «эластико» на языке футбола означает обманное движение игрока, который в тот момент, когда соперник уже поверил и повелся, резко меняет направление. По этому принципу выстраивается и сам фильм — тоже своего рода эластико: притворяется простым, незамысловатым, с криминальным оттенком кино класса B про далекое «замосковье», а на деле рассказывает историю про взросление, жертвенность и странный сдвиг ролевых моделей, когда функции «решалы» — не мелких, а серьезных жизненных проблем — берут на себя женщины.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Кинематографический финт КВН

Кинематографический финт КВНВыходцы из бурятского Клуба веселых и находчивых создали футбольную мелодраму с криминальным оттенком

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