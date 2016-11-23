Строительство многоэтажек запретят в туристическом центре Барнаула

В Барнауле разрабатывают новый генеральный план развития города. Он запрещает строительство домов выше трех этажей в границах туристического кластера. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на замглавы городского комитета по строительству и архитектуре Сергея Боженко, ограничения по высоте, а также другие требования к строящимся зданиям были сформированы с учетом правил землепользования и застройки.

«Я внес ограничение по этажности исторической части города, в туркластере. В генплане 2006 года их не было. Сейчас в границах спичечной фабрики, Демидовской площади, проспекта Ленина, улиц Чехова и Ползунова, а также правого берега Пивоварки, где Знаменский собор, и площади Свободы можно будет строить здания не выше трех этажей», — заявил агентству Боженко.

Версия генплана, которая содержит ограничение по этажности для новых объектов исторической части Барнаула, должна быть принята в начале следующего года.



Между тем, как выяснилось, недавно были представлены проекты 16-этажных домов, которые должны быть построены в исторической части города в конце этого года. В частности, «свечка» появится на улице Чехова. Застройщик назвал ее «Антон Павлович».



Какие меры будут приняты в отношении этих проектов в соответствии с новым генеральным планом, пока не сообщается.