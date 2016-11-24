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Самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в Курске

Согласно статистике, дороже всего аренда квартир традиционно обходится в российской столице

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в Курске — там она составляет всего 201 рубль за квадратный метр. В октябрьском рейтинге окупаемости и доходности жилой недвижимости аналитического центра SRG отмечается, что при средней стоимости квадратного метра в 41 тыс. рублей доходность от сдачи квартиры в наем в этом регионе менее 6%, а срок окупаемости — 17 лет. 

В Москве средняя стоимость квадратного метра в аренду составляет 878 рублей, а покупки в собственность — почти 172 тыс. рублей. Таким образом, срок окупаемости московской недвижимости от сдачи в аренду составит более 16 лет.

Выгоднее всего в России сдавать квартиры в аренду в Петропавловске-Камчатском. Годовая доходность при этом составит 11%, или примерно 7,2 тыс. рублей в год с квадратного метра, стоимость которого в городе находится на уровне 65,6 тыс. рублей. Таким образом, окупить вложения в жилую недвижимость с помощью сдачи ее в аренду жители Петропавловска-Камчатского смогут всего за девять лет. Похожая ситуация отмечена аналитиками в Магадане и Грозном.

По мнению экспертов, ранее на рынке жилой недвижимости наблюдался динамичный рост цен и инвесторы рассчитывали на быстрое получение дохода. Однако в последние годы тренд сменился — привлекательность жилой недвижимости как объекта инвестиций значительно уменьшилась.

Стоимость вторичной недвижимости в среднем по России в первом полугодии 2016 года снизилась на 5,1%, говорит финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Однако, по его словам, средний срок окупаемости при сдаче в аренду почти не изменился и составляет порядка 15 лет, потому что падение цен на недвижимость сопровождалось и снижением ставок аренды.

В 2017 году Нигматуллин ожидает небольшого роста арендных ставок и цен на жилье из-за улучшения макроэкономической ситуации.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в Курске

Самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в КурскеСогласно статистике, дороже всего аренда квартир традиционно обходится в российской столице

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