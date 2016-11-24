Не доводить до суда

В 2014 году СМИ выходили с заголовками «Вслед за бизнес-омбудсменом в России появится финансовый». Звучало красиво, но последние законодательные «штрихи» завершить тогда не удалось: законопроект дальше первого чтения не прошел. Сейчас, когда вновь вышла на первый план тема кредитов для населения, вопрос об учреждении должности финансового омбудсмена опять стал актуальным.

Стоит сразу уточнить, что финансовый омбудсмен может встать на защиту только физических лиц. Тогда чем именно он может помочь предпринимателям? Глобальная цель финансового уполномоченного — создать условия для защиты прав потребителей финансовых услуг. Прежде всего он должен прилагать все усилия, чтобы вывести решения споров между гражданами и финансовыми институтами из зала суда, перевести их в категорию внесудебного разбирательства. Это позволит значительно ускорить процесс разрешения споров и разгрузить арбитражные суды. А у судей, в свою очередь, появится больше времени и возможностей разобраться в сложных экономических нюансах по делам предпринимателей.

В целом создание института уполномоченного задает направление на расширение практики внесудебных разбирательств между финансовыми учреждениями и заемщиками, что, кстати, позволит обеим сторонам сильно сэкономить. Подавляющее большинство долгов — небольшие. О том, насколько целесообразно обращаться в суд для взыскания таких сумм, задумываются даже банки, для которых судебные тяжбы по мелким долгам выливаются в ощутимые затраты.

Отдельная категория физических лиц — индивидуальные предприниматели. Финансовый уполномоченный становится для них главным помощником в трудной ситуации, если они по каким-то причинам оказались не в состоянии обслуживать свои долги в полном объеме. А так как бизнес всегда связан с повышенными рисками, трудности на пути таких предпринимателей встречаются часто, и, если ИП на данном этапе не может рассчитаться по задолженностям, финансовый омбудсмен поможет ему договориться с кредитором о рассрочке или других мерах. Тем самым ИП сможет избежать банкротства, при котором он отвечает за долги личным имуществом.

Банки весьма неохотно предоставляют своим клиентам кредитные каникулы, так как это существенно влияет на их собственные доходы. Но что делать в случае, когда индивидуальный предприниматель испытывает финансовые затруднения? Задача омбудсмена как раз и заключается в поиске решения, которое удовлетворит все стороны.

Сегодня необходимо упростить разрешение споров, которые возникают между финансовыми организациями и их потребителями за счет быстрого, эффективного и безвозмездного досудебного урегулирования. И хотя законом предусмотрена процедура медиации, она не пользуется большим спросом. Люди ей не доверяют, как и деятельности судов в принципе. Закрепление законопроектом статуса финансового уполномоченного официально регламентирует его работу. Это значительно повысит его экспертный статус и авторитет. Тогда ИП будут знать, что им есть к кому обратиться за помощью.

Выступая на форуме ОНФ, президент отметил, что сейчас важно стимулировать финансовые учреждения, чтобы они кредитовали реальный сектор экономики и граждан. Полноценная деятельность института финансового уполномоченного поможет выстроить более доверительные отношения банков и индивидуальных предпринимателей, если они смогут быстро и мирно решать свои вопросы, — банки увидят ответственное отношение таких предпринимателей и начнут чаще выдавать им кредиты. Индивидуальный предприниматель, в свою очередь, перестанет бояться банков и сможет спокойно вкладывать в них свои деньги в будущем.

Конечно, финансовый омбудсмен не в силах полностью избавить предпринимателей-заемщиков от необходимости выплачивать обременительные кредиты. Тем не менее он способен выступить грамотным посредником в уже возникшем споре между финансовой организацией и физическим лицом, следовательно, значительно смягчить негативные последствия для гражданина. Возрастет уровень ответственности не только финансовых организаций, но и потребителей таких услуг.

Автор — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

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