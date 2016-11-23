Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил максимум за 2016 год

Работа президента удовлетворяет 86% россиян, что на 2% выше, чем в октябре
86% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Таким образом, рейтинг главы государства вырос на 2% по сравнению с ноябрем (84%) и достиг максимума с декабря прошлого года, когда показатель равнялся 89%.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр».
Президент России Владимир Путин также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, — такое мнение выразили 52% россиян. Кроме того, в этом списке оказались министр обороны Сергей Шойгу — 27%, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — 25%, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский — по 16%, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 8%.
56% граждан России считают, что дела в стране идут в правильном направлении. 26% думают, что Россия идет по неправильному пути, а 18% затруднились ответить.
Почти половина россиян — 52% — одобряют деятельность Дмитрия Медведева. При этом 47% не согласны с его работой.
Деятельность правительства в целом одобряют 50% опрошенных. Не согласны с этим мнением 49%.
По данным исследования, 56% респондентов удовлетворены деятельностью своих губернаторов, не удовлетворены — 43%.
Деятельность Государственной думы одобряют 44% респондентов, не одобряют — 54%.
Опрос проведен 21–24 октября среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.