Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил максимум за 2016 год

86% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Таким образом, рейтинг главы государства вырос на 2% по сравнению с ноябрем (84%) и достиг максимума с декабря прошлого года, когда показатель равнялся 89%.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр».



Президент России Владимир Путин также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, — такое мнение выразили 52% россиян. Кроме того, в этом списке оказались министр обороны Сергей Шойгу — 27%, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — 25%, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский — по 16%, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 8%.



56% граждан России считают, что дела в стране идут в правильном направлении. 26% думают, что Россия идет по неправильному пути, а 18% затруднились ответить.



Почти половина россиян — 52% — одобряют деятельность Дмитрия Медведева. При этом 47% не согласны с его работой.



Деятельность правительства в целом одобряют 50% опрошенных. Не согласны с этим мнением 49%.



По данным исследования, 56% респондентов удовлетворены деятельностью своих губернаторов, не удовлетворены — 43%.

Деятельность Государственной думы одобряют 44% респондентов, не одобряют — 54%.



Опрос проведен 21–24 октября среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.



Статистическая погрешность не превышает 3,4%.