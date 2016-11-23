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Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил максимум за 2016 год

Работа президента удовлетворяет 86% россиян, что на 2% выше, чем в октябре

86% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Таким образом, рейтинг главы государства вырос на 2% по сравнению с ноябрем (84%) и достиг максимума с декабря прошлого года, когда показатель равнялся 89%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр».

Президент России Владимир Путин также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, — такое мнение выразили 52% россиян. Кроме того, в этом списке оказались министр обороны Сергей Шойгу — 27%, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — 25%, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский  — по 16%, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 8%.

56% граждан России считают, что дела в стране идут в правильном направлении. 26% думают, что Россия идет по неправильному пути, а 18% затруднились ответить.

Почти половина россиян — 52% — одобряют деятельность Дмитрия Медведева. При этом 47% не согласны с его работой.

Деятельность правительства в целом одобряют 50% опрошенных. Не согласны с этим мнением 49%.

По данным исследования, 56% респондентов удовлетворены деятельностью своих губернаторов, не удовлетворены — 43%.

Деятельность Государственной думы одобряют 44% респондентов, не одобряют — 54%. 

Опрос проведен 21–24 октября среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил максимум за 2016 год

Работа президента удовлетворяет 86% россиян, что на 2% выше, чем в октябре

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