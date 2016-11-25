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Нормы ГТО приблизятся к профессиональному спорту

Для граждан старше 40 лет вводят новые нормативы и знаки отличия

Фото: АГН "Москва"/Дмитрий Ермаков

Министерство спорта подготовило приказ об изменении действующих требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 января 2017 года. Изменения затрагивают нормативы для VIII–XI ступеней комплекса ГТО  это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше. По части дисциплин нормативы ужесточат, а по части, напротив, получить знаки отличия станет проще.

Корректировки норм ГТО затронут в первую очередь граждан в возрасте от 40 лет и старше. Теперь мужчины и женщины данной возрастной категории смогут получить три вида знаков отличия ГТО: бронзовый, серебряный и золотой. Согласно действующим правилам, для этой возрастной группы пока предусматривается только золотой значок, для получения которого нужно достичь максимальных показателей по каждому отдельному виду испытаний.

При этом требования к некоторым нормативам планируется ужесточить. Так, мужчины в возрасте от 40 до 44 лет могут претендовать на золотой знак отличия, пробежав на лыжах 5 км за 28 минут и 10 секунд (сейчас норматив составляет 35 минут), а в возрасте от 45 до 49 лет  необходимо уложиться в 30 минут (сейчас 36 минут).

Могут вырасти и необходимые показатели в подтягивании на перекладине. Сейчас норматив для мужчин от 40 до 44 лет  5 раз. В Минспорта предлагают поднять этот показатель до 9, а для кандидатов в возрасте 4549 лет  до 8 раз.

Появятся новые требования и к плаванию на 50 м. Сейчас в этом нормативе отсутствует временной показатель, для получения значка необходимо просто пройти заданную дистанцию. Теперь же для получения значка нужно уложиться во время: для мужчин в возрасте 4044 лет  48 секунд, в возрасте 4549 лет  50 секунд.

К бегу на дистанцию в 2 км для граждан в возрасте 4049 лет, напротив, требования решили смягчить. Сейчас мужчины от 40 до 44 лет должны преодолевать дистанцию за 8,5 минут, а в возрасте от 45 до 49  за 9,2 минуты. В новой редакции этот показатель предлагают установить на отметке в 1010,15 минут. А вот возрастная группа 5559 лет, напротив, должна улучшить свой показатель, для них норматив изменят с 13 до 12 минут.

Для спортсменов в категории 6069 лет в действующих нормативах закреплено популярное среди граждан испытание «смешанное передвижение или скандинавская ходьба»: люди пенсионного возраста должны пройти 4 км без временных ограничений. Теперь предлагается ввести дистанцию на 2 км и 3 км  с ограничением по времени.

В дистанции на 2 км для возрастной категории от 60 до 64 лет бронза полагается за результат 23 минуты, серебро  21 минута, золото  18 минут. В возрасте от 65 до 69 лет: бронза  25 минут, серебро  23 минуты, золото  20 минут. Для решивших пройти 3 км: бронза  33 минуты, серебро  32 минуты, золото  30 минут.

Для дальнейшей работы по корректировке программы ГТО разработан проект постановления правительства, устанавливающий четырехлетнюю периодичность утверждения государственных требований, пояснили «Известиям» в Минспорте.

 С учетом указанного нормативного акта возможно в 2018 году будут следующие изменения государственных требований комплекса ГТО.

Двухкратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил «Известиям», что поддерживает введение серебряного и бронзового знаков отличия.

 Для тех, кто не выполнил нормативы на золотой значок, будет дополнительная мотивация,  пояснил «Известиям» Чепиков.  Они выполнят промежуточный норматив и при этом сохранят для себя цель улучшить результаты и добиться высшей награды в рамках системы ГТО.

Однако, по мнению экс-биатлониста, новая версия лыжных нормативах представляется реально выполнимой только для очень подготовленных спортсменов.  

 Если у нас биатлонистов на 10 км с огневыми рубежами получалось 2324 минуты, если брать чистый бег, то для рядового россиянина указанные в лыжной части новой версии норм ГТО показатели очень серьезные,  говорит Чепиков.  Чтобы им соответствовать, нужно поддерживать форму на протяжении всего сезона. Возможно, в этом есть логика в том плане, что золотой значок и должен требовать от его соискателей такого серьезного внимания к своей физической форме и тренированности.

При этом специалист не исключает, что изменение нормативов может быть связано с улучшением условий для сдачи.

 С учетом того, что сейчас подготовка лыжных трасс стала более качественной и позволяет бегать коньковым ходом, в ужесточении норм может быть логика, поскольку действующие данные закладывались на классический стиль,  резюмировал Чепиков. Также многое зависит от погоды. Если на момент сдачи выпадает свежий снег, трасса становится медленной. А на жестком снеге выполнить все эти нормы для подготовленного человека не составит проблем. В любом случае у нас нет категоричного навязывания какой-то конкретной дисциплины для людей при сдаче норм ГТО. Поэтому, если не можете соответствовать нормативам в лыжах, выбирайте другую дисциплину.

Российский конькобежец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта Иван Скобрев заявил «Известиям», что важно корректировать нормы ГТО.

 Думаю, что вообще не стоило отменять нормы ГТО после распада СССР. Очевидно, что не каждый человек готов стать спортсменом, но каждый человек обязан, если нет ограничений по здоровью, заниматься спортом,  говорит Скобрев.  Сейчас, работая в структуре хоккейного клуба «Динамо», я взял книжку с нормами ГТО и внимательно ее изучаю. Могу сказать, что ряд нормативов, которые там прописаны, подходят к тестированию как обычных людей, так и будущих профессиональных атлетов. Здорово, что нормы не просто пишутся, но и корректируются  это очень важно и правильно.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Нормы ГТО приблизятся к профессиональному спорту

Нормы ГТО приблизятся к профессиональному спорту Для граждан старше 40 лет вводят новые нормативы и знаки отличия

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