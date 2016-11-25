Нормы ГТО приблизятся к профессиональному спорту

Министерство спорта подготовило приказ об изменении действующих требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 января 2017 года. Изменения затрагивают нормативы для VIII–XI ступеней комплекса ГТО — это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше. По части дисциплин нормативы ужесточат, а по части, напротив, получить знаки отличия станет проще.



Корректировки норм ГТО затронут в первую очередь граждан в возрасте от 40 лет и старше. Теперь мужчины и женщины данной возрастной категории смогут получить три вида знаков отличия ГТО: бронзовый, серебряный и золотой. Согласно действующим правилам, для этой возрастной группы пока предусматривается только золотой значок, для получения которого нужно достичь максимальных показателей по каждому отдельному виду испытаний.

При этом требования к некоторым нормативам планируется ужесточить. Так, мужчины в возрасте от 40 до 44 лет могут претендовать на золотой знак отличия, пробежав на лыжах 5 км за 28 минут и 10 секунд (сейчас норматив составляет 35 минут), а в возрасте от 45 до 49 лет — необходимо уложиться в 30 минут (сейчас 36 минут).



Могут вырасти и необходимые показатели в подтягивании на перекладине. Сейчас норматив для мужчин от 40 до 44 лет — 5 раз. В Минспорта предлагают поднять этот показатель до 9, а для кандидатов в возрасте 45 – 49 лет — до 8 раз.

Появятся новые требования и к плаванию на 50 м. Сейчас в этом нормативе отсутствует временной показатель, для получения значка необходимо просто пройти заданную дистанцию. Теперь же для получения значка нужно уложиться во время: для мужчин в возрасте 40 – 44 лет — 48 секунд, в возрасте 45 – 49 лет — 50 секунд.



К бегу на дистанцию в 2 км для граждан в возрасте 40 – 49 лет, напротив, требования решили смягчить. Сейчас мужчины от 40 до 44 лет должны преодолевать дистанцию за 8,5 минут, а в возрасте от 45 до 49 — за 9,2 минуты. В новой редакции этот показатель предлагают установить на отметке в 10 – 10,15 минут. А вот возрастная группа 55 – 59 лет, напротив, должна улучшить свой показатель, для них норматив изменят с 13 до 12 минут.

Для спортсменов в категории 60 – 69 лет в действующих нормативах закреплено популярное среди граждан испытание «смешанное передвижение или скандинавская ходьба»: люди пенсионного возраста должны пройти 4 км без временных ограничений. Теперь предлагается ввести дистанцию на 2 км и 3 км — с ограничением по времени.

В дистанции на 2 км для возрастной категории от 60 до 64 лет бронза полагается за результат 23 минуты, серебро — 21 минута, золото — 18 минут. В возрасте от 65 до 69 лет: бронза — 25 минут, серебро — 23 минуты, золото — 20 минут. Для решивших пройти 3 км: бронза — 33 минуты, серебро — 32 минуты, золото — 30 минут.

Для дальнейшей работы по корректировке программы ГТО разработан проект постановления правительства, устанавливающий четырехлетнюю периодичность утверждения государственных требований, пояснили «Известиям» в Минспорте.



— С учетом указанного нормативного акта возможно в 2018 году будут следующие изменения государственных требований комплекса ГТО.



Двухкратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил «Известиям», что поддерживает введение серебряного и бронзового знаков отличия.



— Для тех, кто не выполнил нормативы на золотой значок, будет дополнительная мотивация, — пояснил «Известиям» Чепиков. — Они выполнят промежуточный норматив и при этом сохранят для себя цель улучшить результаты и добиться высшей награды в рамках системы ГТО.

Однако, по мнению экс-биатлониста, новая версия лыжных нормативах представляется реально выполнимой только для очень подготовленных спортсменов.

— Если у нас биатлонистов на 10 км с огневыми рубежами получалось 23 – 24 минуты, если брать чистый бег, то для рядового россиянина указанные в лыжной части новой версии норм ГТО показатели очень серьезные, — говорит Чепиков. — Чтобы им соответствовать, нужно поддерживать форму на протяжении всего сезона. Возможно, в этом есть логика в том плане, что золотой значок и должен требовать от его соискателей такого серьезного внимания к своей физической форме и тренированности.

При этом специалист не исключает, что изменение нормативов может быть связано с улучшением условий для сдачи.

— С учетом того, что сейчас подготовка лыжных трасс стала более качественной и позволяет бегать коньковым ходом, в ужесточении норм может быть логика, поскольку действующие данные закладывались на классический стиль, — резюмировал Чепиков. — Также многое зависит от погоды. Если на момент сдачи выпадает свежий снег, трасса становится медленной. А на жестком снеге выполнить все эти нормы для подготовленного человека не составит проблем. В любом случае у нас нет категоричного навязывания какой-то конкретной дисциплины для людей при сдаче норм ГТО. Поэтому, если не можете соответствовать нормативам в лыжах, выбирайте другую дисциплину.

Российский конькобежец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта Иван Скобрев заявил «Известиям», что важно корректировать нормы ГТО.

