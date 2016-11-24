Наличные не пойдут в расход

Обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесено на 2018 год. В связи с этим соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не ранее 2019-го, сообщил «Известиям» федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства. Эксперты, знакомые с ходом обсуждения документа, говорят, что перенос сроков связан с тем, что в стране до сих пор отсутствует соответствующая платежная инфраструктура. По словам чиновника, есть и другая причина — непопулярность предлагаемой меры.

Меры по борьбе с нелегальным оборотом денежных средств — прежде всего ограничение на оплату крупных покупок наличными — откладываются минимум на полтора года. Законопроект, согласно которому гражданам запретят расплачиваться за товары стоимостью более 300 тыс. рублей «живыми» деньгами, Минфин не будет вносить по крайней мере до 2018 года. Об этом «Известиям» сообщил федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства. По его словам, «в текущей ситуации лучше не педалировать эту непопулярную меру». Другой источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения новеллы, также подтвердил, что рассмотрение проекта откладывается. В Минфине и ЦБ оперативные комментарии не предоставили.

Соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не ранее 2019 года, уточнил федеральный чиновник.



— Наверное, действительно есть те, кому эта новелла не нравится. Но идея не забыта, и я думаю, что мы можем к ней вернуться уже в 2017 году, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин называет еще одну причину, по которой откладывается введение ограничения на оплату наличными, — российская платежная инфраструктура пока недостаточно подготовлена к такому новшеству. Поэтому перенос сроков совершенно обоснован, уверен эксперт.

— Процесс по строительству платежной инфраструктуры еще только разворачивается. Число присоединенных к национальной платежной системе банков пока недостаточно, чтобы обеспечить доступность приема карт «Мир» повсеместно. Но процесс идет, и можно рассчитывать, что со временем эта задача будет решена, — сказал Андрей Емелин «Известиям».

Идея ограничения наличных расчетов возникла в 2012 году. Тогда одно из предложений по борьбе с нелегальным оборотом денежных средств послужило поводом для разработки Минфином законопроекта (поправки в Гражданский кодекс). По мнению ведомства, принятие такого документа позволит снизить криминогенность платежей за дорогостоящие покупки.



Кроме того, эта мера сократит наличный денежный оборот в стране, который, как следует из материалов Центробанка, растет из года в год. Так, только за 2015 год объем наличных в обращении (агрегат М0) увеличился на 8% и составил к 1 января 2016-го 7,2 трлн рублей. На начало октября он превысил 7,4 трлн рублей (+2,4%). Причем, как писали «Известия», на руках у населения находится более 3,5 трлн рублей.

Изначально в законопроекте предлагалось обязать граждан с 1 января 2014 года оплачивать покупки стоимостью более 600 тыс. рублей с помощью банковских карт, а с 1 января 2016-го — опустить эту планку до 300 тыс. рублей. Параллельно предлагалось с 2014-го обязать торговые предприятия (ТСП) с выручкой больше 60 млн рублей в год установить терминалы для безналичных расчетов. Такие поправки в Гражданский кодекс еще в 2013 году подготовил Минфин.

Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала законопроект, но с одной существенной оговоркой. Глава мегарегулятора настаивала на том, чтобы Центробанк определял максимально допустимую сумму расчета наличными с возможностью снижать эту планку. В итоге правительство пошло на уступки и переписало законопроект, указав, что «расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами, если цена товаров (работ, услуг) или цена договора не превышает сумму, установленную Банком России, или в безналичном порядке».

Кроме того, правительство подготовило поправки и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагалось ввести требование об уплате штрафа за оплату наличными товаров или услуг, если платеж превышает установленную Центробанком границу. Размер денежного наказания составлял как раз 300 тыс. или 600 тыс. рублей, а в некоторых случаях к этой цифре прибавлялась еще и сумма денежных средств, уплаченных в наличном порядке сверх определенной ЦБ нормы.

После этого обсуждение законопроекта застопорилось, в частности, из-за западных санкций, говорил ранее глава департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков. По его словам, для ведомства тогда было важно, чтобы в России была обеспечена бесперебойность работы и развитие платежной индустрии.

Национальная система платежных карт (НСПК) обеспечила процессинг внутрироссийских карточных операций еще в прошлом году. На данный момент более миллиона POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях подключены к приему карт «Мир», прием и обслуживание отечественного «пластика» также осуществляют уже свыше 160 тыс. банкоматов, сообщили «Известиям» в НСПК.

Несмотря на то что за последние несколько лет доля безналичных операций существенно выросла, она пока не достигла уровня, который позволил бы реализовать замысел Минфина, уверены банкиры. К числу факторов, сдерживающих введение лимитов, можно также отнести и неравномерное развитие платежной инфраструктуры, добавляет директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

— Рынку нужно еще время, чтобы была создана надежная платформа для дальнейшего развития безналичных платежей, — сказала «Известиям» Елена Биндусова.



По ее мнению, 2018 год как раз может стать тем периодом, когда банкам удастся создать необходимую инфраструктуру.

Сенатор Николай Журавлев заявил «Известиям», что считает идею об ограничении наличных платежей заслуживающей обсуждения. Прежде всего, по его мнению, необходимо договориться о максимально разрешенной сумме и технической реализации нормы.

— И если это делать, то внедрять надо поэтапно, предусмотрев разумный переходный период, чтобы не создать неудобств для граждан и предприятий, — добавил представитель верхней палаты парламента.

Существует позиция, согласно которой вводимое ограничение может означать принуждение физлиц к заключению договоров банковского счета, сказала адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анна Бойцова. Впрочем, добавила она, с юридической стороны очевидных препятствий для принятия законопроекта нет — вопрос состоит лишь в реализации предлагаемых норм.

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