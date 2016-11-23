Экс-помощница Сечина стала вице-президентом «Транснефти»

Бывшая вице-президент «Роснефти» и руководитель владеющего ею «Роснефтегаза» Лариса Каланда стала вице-президенто м нефтетранспортн ой монополии «Транснефть».



«В компании она будет курировать вопросы правового обеспечения деятельности ПАО «Транснефть» и взаимодействия с госорганами», — сообщила компания в среду.



Из «Роснефти» Каланда ушла в мае «в связи с личными обстоятельствам и».



Топ-менеджер замужем за Владимиром Каландой, который работал первым заместителем директора ФСКН до ликвидации этой службы весной 2016 года.

