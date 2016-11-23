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Экс-помощница Сечина стала вице-президентом «Транснефти»

Она займется правовыми вопросами и GR

Бывшая вице-президент «Роснефти» и руководитель владеющего ею «Роснефтегаза» Лариса Каланда стала вице-президентом нефтетранспортной монополии «Транснефть».

«В компании она будет курировать вопросы правового обеспечения деятельности ПАО «Транснефть» и взаимодействия с госорганами», — сообщила компания в среду.

Из «Роснефти» Каланда ушла в мае «в связи с личными обстоятельствами».

Топ-менеджер замужем за Владимиром Каландой, который работал первым заместителем директора ФСКН до ликвидации этой службы весной 2016 года.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Экс-помощница Сечина стала вице-президентом «Транснефти»

Она займется правовыми вопросами и GR

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