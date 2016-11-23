Парижский суд снял арест с активов 3 российских ФГУПов по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Парижа вынес решение о снятии арестов с французских активов трех российских ФГУПов.



Глава Международного правового центра защиты (МПЦЗ) Андрей Кондаков рассказал, что речь идет о ФГУПах «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости».



«Аресты активов российских ФГУПов во Франции были неправомерны, потому что они являются отдельными юридическими лицами и не могут отвечать своим имуществом по обязательствам государства», — цитирует Кондакова агентство «РИА Новости».



Он уточнил, что Россия принимала участие в судебном процессе в качестве третьего лица.



Кондаков выразил надежду, что данное прецедентное решение французских судов будет также принято во внимание судами в Бельгии, где сейчас проходят слушания по вопросу снятия арестов с имущества российских ФГУПов на территории этой страны.



Напомним, 20 апреля окружной суд Гааги отменил решение постоянной палаты третейского суда о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа. Он согласился с доводами России, что в компетенцию арбитражного суда не входило рассмотрение исков подобного рода.

Речь идет об отмене решения 2014 года, по которому $50 млрд должны были получить бывшие акционеры ЮКОСа — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Ранее французский суд снял арест с активов «Космической связи» и «Роскосмоса» на сумму $700 млн по делу ЮКОСа.

