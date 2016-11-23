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Парижский суд снял арест с активов 3 российских ФГУПов по делу ЮКОСа

Речь идет о ФГУПах «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости»

Апелляционный суд Парижа вынес решение о снятии арестов с французских активов трех российских ФГУПов.

Глава Международного правового центра защиты (МПЦЗ) Андрей Кондаков рассказал, что речь идет о ФГУПах «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости».

«Аресты активов российских ФГУПов во Франции были неправомерны, потому что они являются отдельными юридическими лицами и не могут отвечать своим имуществом по обязательствам государства», — цитирует Кондакова агентство «РИА Новости». 

Он уточнил, что Россия принимала участие в судебном процессе в качестве третьего лица.

Кондаков выразил надежду, что данное прецедентное решение французских судов будет также принято во внимание судами в Бельгии, где сейчас проходят слушания по вопросу снятия арестов с имущества российских ФГУПов на территории этой страны.

Напомним, 20 апреля окружной суд Гааги отменил решение постоянной палаты третейского суда о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа. Он согласился с доводами России, что в компетенцию арбитражного суда не входило рассмотрение исков подобного рода.

Речь идет об отмене решения 2014 года, по которому $50 млрд должны были получить бывшие акционеры ЮКОСа — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Ранее французский суд снял арест с активов «Космической связи» и «Роскосмоса» на сумму $700 млн по делу ЮКОСа.

Российская компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. Основным акционером ЮКОСа являлся Михаил Ходорковский (контролировал 59,5% ее акций). Совладельцами компании были Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов, Василий Шахновский, Алексей Голубович. В начале 2003 года начался процесс слияния ЮКОСа и «Сибнефти», но он не был осуществлен. В 2003 году было возбуждено дело ЮКОСа. Компания 1 августа 2006 года объявлена банкротом и 21 ноября 2007 года официально ликвидирована.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Парижский суд снял арест с активов 3 российских ФГУПов по делу ЮКОСа

Речь идет о ФГУПах «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости»

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