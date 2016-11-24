Алкоголю ставят выездную визу

Предприниматели из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), смогут посылать за границу алкоголь в почтовых отправлениях — до 5 л в одной посылке. Соответствующие изменения в нормативные документы подготовлены Евразийской экономической комиссией. При этом запрет на пересылку алкогольных напитков внутри России будет действовать по-прежнему.



Коллегия евразийской экономической комиссии (Россию в ней представляет Минэкономразвития) подготовила изменения в решение комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года. Их суть — снятие запрета на пересылку алкоголя по почте. Сейчас проект документа проходит общественные обсуждения: он был разослан всем заинтересованным организациям и до конца года должен быть подписан лидерами стран ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении).

«Проект решения направлен на снятие существующих административных барьеров, препятствующих пересылке алкогольной продукции и пива на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО), — говорится в информационно-аналитической справке о последствиях влияния проекта решения ЕАЭС на условия ведения предпринимательской деятельности, подготовленной коллегией. — Целью проекта решения является развитие розничной и мелкооптовой экспортной торговли, осуществляемой юридическими лицами с использованием международных почтовых сервисов».

Решением комиссии Таможенного союза от 2010 года был установлен перечень товаров, которые запрещены к пересылке в МПО. Пунктом 5 перечня установлен запрет на пересылку алкогольной продукции, этилового спирта и пива.



После анонсированных изменений запрещенным к пересылке в МПО остается только этиловый спирт. Новый пункт 5.1 разрешает отправку одним международным почтовым отправлением пива или алкогольной продукции (водки, медовухи, коньяка, вина и т.д.) в количестве до 5 л при вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что ведомство выступает за «либерализацию дистанционной торговли и устранение правовых коллизий при электронной торговле».

— Полагаем, что если товар находится в свободном обороте, то он должен реализовываться любыми способами с учетом обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением требований безопасности и других требований к продаже товаров, — добавили в пресс-службе Минэкономразития.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, российские компании после снятия запрета смогут продавать алкоголь по почте в те страны, где местным законодательством не запрещена пересылка алкоголя. Например, в Германии, США, Великобритании пересылка алкоголя под запретом, а в Италии, Франции и Канаде посылки со спиртным разрешены.

— В России дистанционная продажа алкоголя пока не легализована, — отметил Федоров. — Пересылать его по почте в своей стране будет нельзя, а в другие страны — можно. То есть посылать бутылку вина из Москвы в Петербург запрещено, а из Санкт-Петербурга в Берлин скоро будет можно.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов рассказал, что основное препятствие для экспорта российских товаров почтой — это большая стоимость посылки. Согласно данным сайта «Почты России», отправка 1,5-килограммовой посылки из России во Францию с доставкой за 7–11 дней обойдется примерно в 1000 руб.

— Но любые снятия ограничительных барьеров — это огромный плюс, — говорит Иванов. — Сейчас посылки стоят дорого из-за небольшого количества экспортируемых товаров. Чем больше товара будет экспортировано, тем меньше будет стоимость отправки.

По прогнозам НАДТ, в 2016 году в Россию будет ввезено 250 млн посылок, а экспортировано 3 млн.



Директор по развитию бизнеса логистического оператора SPSR Express Алекс Борисов отметил, что вывоз алкогольной продукции лицензируется, а это усложняет процесс пересылки спиртного.

— При экспорте алкогольной продукции на каждую отправку продавцу необходимо будет предоставлять в таможенные органы соответствующие документы, — говорит Борисов. — Так как продажа такого рода продукции лицензируется, логистические и почтовые операторы не смогут провести его таможенное оформление в упрощенном виде. А значит, каждое отправление необходимо будет декларировать путем подачи декларации на товары.

Алексей Федоров из АКИТ предположил, что снятие барьеров на отправку алкоголя в МПО — это первый шаг легализации дистанционной продажи алкоголя на территории России.

— Мы знаем, что ни один интернет-магазин, торгующий едой, не сможет выжить, если ему не позволят торговать алкоголем, — отмечает Федоров. — Алкоголь — это самая маржинальная позиция для всех участников рынка. Как только бизнес по доставке спиртных напитков почтой будет разрешен, сразу поднимут голову все магазины еды, и наконец все жители России смогут быстро получать домой качественные продукты.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: В России дистанционная продажа алкоголя запрещена постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года №612 (в ред. постановления правительства РФ от 4 октября 2012 года №1007). «Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ», — говорится в пятом пункте постановления.