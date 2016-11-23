Депутаты закса одобрили снижение зарплат чиновникам Петербурга

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили поправку к закону, которая отменяет индексацию зарплат госслужащих до 1 января 2018 года.

Как сообщает ИА FlashNord, с инициативой о внесении изменения в закон «О расчетной единице» выступил губернатор Георгий Полтавченко. Документ предусматривает, что расчетная единица, с помощью которой исчисляется зарплата чиновников и депутатов, не будет индексироваться до 2018 года.

Предполагается, что благодаря поправкам городу удастся сэкономить порядка 850 млн рублей, которые потратят на иные нужды, в том числе на социальную поддержку населения.

Также ожидается, что зарплата губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уменьшится на 250 тыс. рублей в год.