Сильный ветер со снегом ожидается в Ленинградской области

С четверга, 24 ноября, по субботу, 26 ноября, ненастная ветреная погода ожидается в Ленинградской области. Скорость ветра при порывах будет достигать 15 – 18 м/с.



На регион обрушится снег с дождем, местами сильный, на дорогах — гололедица.



Как уточняет главк МЧС по Ленинградской области, значительно повышается вероятность ДТП и возникновения происшествий на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением тепло-, водо-, электроснабжения населенных пунктов. Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

