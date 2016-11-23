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Сильный ветер со снегом ожидается в Ленинградской области

Снег с дождем будет сопровождаться ветром со скоростью до 18 м/с

С четверга, 24 ноября, по субботу, 26 ноября, ненастная ветреная погода ожидается в Ленинградской области. Скорость ветра при порывах будет достигать 1518 м/с.

На регион обрушится снег с дождем, местами сильный, на дорогах гололедица.

Как уточняет главк МЧС по Ленинградской области, значительно повышается вероятность ДТП и возникновения происшествий на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением тепло-, водо-, электроснабжения населенных пунктов. Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Сильный ветер со снегом ожидается в Ленинградской области

Снег с дождем будет сопровождаться ветром со скоростью до 18 м/с

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