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«Деградация демократии» — Путин дал оценку резолюции Европарламента

Президент прокомментировал принятие документа о противодействии российским СМИ

Президент России Владимир Путин прокомментировал резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ.

«Если такое решение (Европарламента о борьбе с «российской пропагандой») принято, это говорит о том, что мы наблюдаем совершенно очевидную деградацию в политическом смысле этого слова представлений о демократии в западном обществе», — заявил он журналистам.

По словам главы государства, Евросоюз постоянно пытается учить Россию основам демократии, однако подобные запреты не являются эффективным способом ведения диалога.

Путин выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует и реальных ограничений не последует.

Он также поздравил представителей российских СМИ, которые стали «виновниками» принятия такого решения, с тем, что они проводят, «судя по всему, активно, результативно и талантливо свою работу».

Напомним, ранее евродепутаты проголосовали за принятие резолюции «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». 

В этот список попала и Россия. Так, в документе упоминаются телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд «Русский мир» и Россотрудничество.

В конце октября глава МВД Чехии Милан Хованец объявил о создании в стране центра по борьбе с «российской пропагандой», который, по его словам, будет даже обучать чиновников тому, как распознать «ложный» материал.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

«Деградация демократии» — Путин дал оценку резолюции Европарламента

Президент прокомментировал принятие документа о противодействии российским СМИ

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