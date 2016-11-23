Ролик о визите НЛО в одно из амурских сел появился на YouTube

Видео о визите инопланетян в село Грибское Амурской области появилось на YouTube. Как сообщает ИА «Амур.инфо», ролик длится чуть больше минуты, он оформлен как «срочная новость». Корреспондент передает, что в село прибыли инопланетяне, однако местных жителей это не испугало.

Из летающей тарелки, которая опускается на землю прямо в кадре, выходит представитель внеземной цивилизации и что-то «говорит». Ниже надпись: «Привет, земляне, вам дорога нужна?»

Как сообщает агентство, редакция отправила запрос в пресс-службу Благовещенского района о предоставлении данных о состоянии дорог и о том, значится ли в планах властей их ремонт. Однако ответ пока не получен.