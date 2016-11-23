Самодельную бомбу обезвредили в автобусе на юге Москвы

В московском районе Зябликово, на Ореховом бульваре, в междугородном автобусе обнаружили и обезвредили самодельную бомбу.

В этот момент пассажиры в автобусе отсутствовали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как стало известно, самодельную бомбу заложили в автобус, следующий по маршруту Новомосковск–Москва, в момент, когда он стоял у дома №33 на Ореховом бульваре. Устройство обнаружил водитель автобуса, который и обратился в полицию. На место прибыли взрывотехники, которые обезвредили бомбу.