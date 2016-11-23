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Европарламент объявил России информационную войну

В Москве пока не считают необходимым принимать в ответ аналогичные меры

Фото: TASS/AP/Jean-Francois Badias

Европарламентарии приняли резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». Документ, который носит рекомендательный характер, в первую очередь направлен против России. Авторы текста, предлагая бороться с «дезинформацией» и призывая ограничить доступ европейских граждан к ряду российских СМИ и организаций, настаивают при этом, что подобные действия предпринимаются ради свободы информации.

По мнению составителей резолюции, Россия проводит «враждебную пропаганду» и всячески поддерживает оппозиционные партии и организации в странах ЕС. Большинство европарламентариев не смутил даже призыв противодействовать пропаганде «со стороны России и исламских террористических групп», фактически ставящий РФ в один ряд с мировым экстремизмом. Тем не менее, хотя в Москве подобному жесту из Европы отнюдь не обрадовались, призывов отплатить «партнерам» той же монетой не прозвучало. Президент Владимир Путин отметил, что Россию «пытаются учить демократии, но запрет — не лучший способ». Российский лидер выразил надежду, что здравый смысл всё-таки восторжествует.

Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, новая резолюция не выдерживает никакой критики.

— Достаточно вспомнить, что на этапе подготовки там были одиозные фактологические ошибки. Например, информагентство назвали телеканалом. В резолюции нет ни одного факта, который доказывал бы наличие информационной войны, в чем обвиняют Россию. Если бы они были, то соответствующих российских журналистов давно затаскали бы по судам. Этого нет, поскольку факты, которыми оперируют российские СМИ, безупречны. Получается, в Европарламенте воюют не с искажением фактов, а с их интерпретацией и подачей. А это не может быть предметом противодействия. Коллеги в Европарламенте демонстрируют худшие приемы времен мировой системы социализма, когда уже с нашей стороны реальные факты пытались всеми возможными средствами отсечь от конечного потребителя в СССР и других соцстранах. Этим сейчас занимаются европарламентарии. Это низкокачественная политика, — подчеркнул Константин Косачев.

Сенатор отметил, что Россия уже давно не Советский Союз и не ведет информационных войн, а «обеспечивает в соответствии с общеевропейскими ценностями доступ российских потребителей информации к любым интерпретациям фактов».

— Мы должны на этом стоять. Я считаю чрезмерным ограничивать деятельность зарубежных СМИ в отношении России искусственным образом до тех пор, пока эта деятельность остается в рамках закона. Мы должны быть образцом приверженности ценностям свободы слова, свободы печати, о которых наши европейские коллеги так любят говорить, но которым совершенно точно не привержены на практике. Это и доказывает резолюция, направленная на то, чтобы закреплять в сознании западного обывателя недоверие к российским СМИ. Это информационная война со стороны Европарламента. Не исключаю, что за текстом стоят конкретные лоббисты, пробивающие финансирование для западных СМИ, — заключил Константин Косачев.

Среди «инструментов пропаганды» в резолюции упоминается федеральное агентство Россотрудничество, подведомственное МИД РФ. По мнению главы агентства Любови Глебовой, приравнивать Россотрудничество к инструментам пропаганды совершенно неприемлемо.

— Россотрудничество устанавливает и развивает отношения между обычными людьми, своеобразные «человеческие мосты». Агентство не занимается пропагандой. Главными инструментами, которыми мы пользуемся, являются продвижение русской культуры и русского языка, российского образования, поддержка соотечественников, работа с молодежью. Реализуя все эти направления, мы стараемся поддерживать доверительные отношения со всеми партнерами и людьми, в какой бы стране они ни были, — со всеми теми, кому интересна Россия. Наверное, поэтому нас боятся те, у кого в голове прочно засел агрессивный образ России, кто не готов слышать и слушать альтернативную точку зрения о России, — сказала Любовь Глебова «Известиям».

В свою очередь, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что действия европарламентариев не отличаются дальновидностью и могут в какой-то момент достичь абсурда.

— Эта резолюция означает признание эффективности российских институтов. Но она бессмысленна. Деятельность всех упомянутых там СМИ и организаций определяется международными соглашениями и законодательством тех или иных стран. Как правило, подобного рода вещи существуют на взаимной основе. Представьте, что закрывается российский центр науки и культуры в какой-то стране ЕС. В ответ мы закроем аналогичный центр этой страны. Разве это благо для граждан? Нужно ли нам принимать аналогичные заявления? Принять можно. Но я работаю со многими зарубежными институтами и не рекомендовал бы нашим парламентариям делать заявления против них, потому что они приносят немало пользы россиянам. Подобные резолюции — глупый акт. Тогда надо запрещать Толстого, Достоевского, Чехова — они главные «пропагандисты» культурных ценностей России, — подчеркнул Михаил Швыдкой в беседе с «Известиями».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Европарламент объявил России информационную войну

Европарламент объявил России информационную войнуВ Москве пока не считают необходимым принимать в ответ аналогичные меры

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