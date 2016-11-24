Академическая неуспеваемость

О том, что вокруг избрания академиков РАН может разгореться острая дискуссия, «Известия» писали в июле этого года. Тогда источник в Российской академии наук рассказал, что есть решение президента Владимира Путина о запрете должностным лицам участвовать в выборах в Академию наук. 23 ноября на заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин указал чиновникам и сотрудникам госкомпаний, которые избрались в состав РАН, на возможную смену работы, поскольку те не прислушались к его словам. Как подчеркнул президент, рекомендации не избираться в РАН он давал лично в письменной форме в октябре прошлого года.

Речь, в первую очередь, идет о руководителях федеральных органов власти, субъектов РФ, а также главах госкорпораций, госкомпаний и акционерных обществ с государственным участием и их заместителях. На заседании Совета Владимир Путин потребовал объяснений у главы РАН Владимира Фортова.

Под ударом, по всей вероятности, могут оказаться действующие министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Сергей Румянцев, начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Министерства обороны Александр Фисун, заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России Александр Савенков и начальник Управления регистрации и архивных фондов (УРАФ) ФСБ РФ Василий Христофоров.

Изначально заседание Совета было посвящено обсуждению проекта стратегии научно-технического развития России. Глава государства заявил о важности научного прогресса для страны, о том, что на фундаментальной науке экономить нельзя, чтобы не допустить отставания РФ от других стран. Шел спокойный, конструктивный разговор, споров не было. Но после того, как все высказались, Владимир Путин поднял кадровый вопрос. И напомнил о своей просьбе чиновникам, представителям силовых структур и сотрудникам госкомпаний - не участвовать в выборах РАН.

– Тем не менее, некоторые коллеги из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности, и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и к другим представителям академии наук, зачем вы это сделали? Они – такие крупные ученые, что без них академия наук обойтись не может? Это первый вопрос. И второй вопрос: что мне теперь делать с этим? – поинтересовался Путин у главы РАН Фортова.

– Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей, – попытался оправдаться Фортов. Однако ответ президента не устроил.

– Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что должны быть член-коррами и академиками? – уточнил Путин.

Фортов ответил, что эти граждане прошли без нарушений всю процедуру избрания и были достойны присоединиться к РАН. После чего президент сказал: «Я думаю, я должен предоставить им возможность заниматься наукой. Потому что, судя по всему, их научная деятельность, гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

Уже после заседания президент пояснил журналистам, что если человек успешен в науке, то вряд ли он может уделять этой сфере много времени, занимая важную государственную должность. Глава государства пояснил, что его слова касаются самых разных представителей власти, в том числе и губернаторского корпуса.

– Если кто‑то посчитал, что для него важнее заниматься исследовательской деятельностью – действительно, тогда, видимо, это крупные ученые и своей работой по этому направлению они принесут гораздо бо́льшую пользу стране, обществу, как я уже сказал, чем исполняя рутинные функции в руководящих органах по линии государственных структур. Это очевидная вещь. Поэтому они выбрали для себя, видимо, творческую, исследовательскую работу, и я хочу пожелать им успеха, – сыронизировал Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Как писали «Известия» летом, цель такого президентского решения – дать возможность роста именно тем, кто вплотную занимается наукой, и оградить их от необходимости конкурировать с чиновниками с их административным ресурсом.



На октябрьских выборах академиками или член-коррами РАН стали, в частности, сенатор Арнольд Тулохонов, замглавы МВД, начальник следственного управления Александр Савенков, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ Василий Христофоров, замдиректора по науке Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет.

Как ранее сообщал Арнольд Тулохонов «Известиям», «его научная работа дополняет сенаторские обязанности».

— Меня выдвигает Байкальский институт природопользования РАН, в котором я являюсь научным руководителем. Мне это нужно, потому что это—степень научной квалификации, которая необходима для развития науки в целом. У меня есть порядка 400 трудов в области политической географии, которой я сейчас занимаюсь как член Совета Федерации и специалист в области географии», — рассказал Арнольд Тулохонов «Известиям» в июле этого года.

В среду, уже после разгоревшегося скандала, сенатор Арнольд Тулохонов сказал «Известиям», что полностью согласен с главой государства.

– Президент абсолютно прав, чиновников в науку ни в коем случае нельзя допускать. Кандидатскую, если человек хочет – пусть защищает, но докторская и другие научные изыскания требуют много времени, и чиновники этого времени не должны иметь и не имеют. Либо то, либо это. Эта система появилась с 90-х годов, и когда я общаюсь с людьми, то всегда спрашиваю год защиты докторской диссертации. Если после 1990 года, то за редким исключением, я человеку не доверяю. У нас очень много людей которые попали в науку с помощью своих должностей, – пояснил сенатор.

Свое избрание в РАН Тулохонов не считает нарушением этических или иных норм.



– В законодательстве указано, что законодательная власть имеет право заниматься образовательной и научной деятельностью. Нарекание президента относится к чиновникам – представителям госслужбы, органов исполнительной власти, – сказал сенатор – По отношению к себе могу сказать, мне моя специальность очень помогает в работе. Я как Член Академии, как географ по образованию готовлю законы об Арктике, о Дальнем Востоке, и как специалист вижу проблемы, которые не может понять чиновник. А занимаясь политической географией как член комитета по международным делам, я много работаю над развитием отношений с Казахстаном, Монголией, Китаем. В нашем парламенте есть два избранных академика – Жорес Алфёров в Госдуме и я в Совете Федерации. Есть ещё два – Владимир Кашин и Геннадий Онищенко. Но Кашин пришёл из Академии сельхознаук, а Онищенко из Академии медицинских наук. Они стали академиками РАН в результате реформ, которые объединили три академии воедино.

Арнольд Тулохонов подчеркнул, что «закон обратной силы не имеет, и избранные будут академиками и член-коррами» и «это право президента освободить кого-то из чиновников от чиновничьей должности. Кто-то соответствует, кто-то нет».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также претендовавший на звание академика, но не был избран, не исключил своего участия в следующих выборах.



– Когда будут объявлены новые выборы в РАН, тогда я и буду принимать решение, – заявил «Известиям» парламентарий.



Была в списке кандидатов в академики РАН и министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая с 2004 года является членом-корреспондентом РАН. Однако, по информации источников «Известий» в РАН, задолго до выборов Вероника Скворцова сняла свою кандидатуру.

Как сообщил «Известиям» директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, «министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не принимала участия в выборах в академики РАН в 2016 году».



– Вероника Игоревна является членом-корреспондентом РАН, которым была избрана задолго до поступления на государственную службу, – пояснил Олег Салагай.

«Известия» уточнили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, есть ли у академиков РАН, занимающих различные посты в госструктурах, шанс остаться при своих должностях. Песков ответил, что ясности по этому вопросу пока нет.



​​​​​​​

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

​​​​​​​







Кто стал академиком РАН 28 октября 2016 года

​​​​​​​Отделение математических наук РАН



Кисляков Сергей Витальевич (специальность — математика)

Матвеев Сергей Владимирович (математика)

Конягин Сергей Владимирович (математика)*

Трешев Дмитрий Валерьевич (математика)*

Рудаков Константин Владимирович (прикладная математика и информатика)

Тыртышников Евгений Евгеньевич (прикладная математика и информатика)

Холодов Александр Сергеевич (прикладная математика и информатика)

Гузев Михаил Александрович (прикладная математика и информатика)

На вакансию для Сибирского отделения наук РАН



На вакансию для Сибирского отделения наук РАН



Гончаров Сергей Савостьянович (математика, в том числе математическая логика и теория алгоритмов)



Отделение физических наук РАН



Балега Юрий Юрьевич (специальность — физика и астрономия)

Забродский Андрей Георгиевич (физика и астрономия)

Кузнецов Евгений Александрович (физика и астрономия)

Сергеев Александр Михайлович (физика и астрономия)

Бражкин Вадим Вениаминович (физика и астрономия)*

Кукушкин Игорь Владимирович (физика и астрономия)*

Данилов Михаил Владимирович (ядерная физика)

Незнамов Василий Петрович (ядерная физика)

Пархомчук Василий Васильевич (ядерная физика)

Пономарев Леонид Иванович (ядерная физика)

Шарков Борис Юрьевич (ядерная физика)

Ткачев Игорь Иванович (ядерная физика)*

Трубников Григорий Владимирович (ядерная физика)*



На вакансии для Сибирского отделени РАН



Ратахин Николай Александрович (физика)

Логачев Павел Владимирович (ядерная физика)

Яландин Михаил Иванович (физика)*

Мушников Николай Варфоломеевич (физика магнитных явлений)*



Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН



Сойфер Виктор Александрович (оптические системы и информатика)

Попков Юрий Соломонович (информационные технологии в системах управления)

Чаплыгин Юрий Александрович (вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база)

Сауров Александр Николаевич (нанотехнологии в микроэлектронике и микросистемной технике)

Дубина Михаил Владимирович (нанобиотехнологии)

Конов Виталий Иванович (нанотехнологии)



На вакансию для Сибирского отделения РАН



Латышев Александр Васильевич (элементная база, нанодиагностика)



Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН



Большов Леонид Александрович (атомная энергетика)

Филиппов Сергей Петрович (энергетика)*

Клименко Александр Викторович (теплофизика)

Петров Олег Федорович (теплофизика)*

Сон Эдуард Евгеньевич (электрофизика)

Гаранин Сергей Григорьевич (электрофизика)*

Васильев Валерий Витальевич (механика)

Суржиков Сергей Тимофеевич (механика)

Алешин Борис Сергеевич (процессы управления, машиностроение)

Чернышев Сергей Леонидович (процессы управления, машиностроение)

Желтов Сергей Юрьевич (процессы управления, машиностроение)*

Каляев Игорь Анатольевич (процессы управления, машиностроение)* Якушенко Евгений Иванович (процессы управления, машиностроение)*



На вакансии для Сибирского отделения РАН



Алексеенко Сергей Владимирович (теплофизика)

Предтеченский Михаил Рудольфович (машиностроение)

Дегтярь Владимир Григорьевич (машиностроение)



Отделение химии и наук о материалах РАН



Милехин Юрий Михайлович (техническая химия)

Дедов Алексей Георгиевич (химия и технология неоганических материалов)

Бойнович Людмила Борисовна (химия и технология неоганических материалов)

Гречников Федор Васильевич (химия и технология неоганических материалов)*

Лысак Владимир Ильич (конструкционные материалы)

Рудской Андрей Иванович (конструкционные материалы)

Мешалкин Валерий Павлович (химическая технология)



На вакансии для Сибирского отделения РАН



Овчаренко Виктор Иванович (химия)

Бухтияров Валерий Иванович (химия)*



На вакансию для Уральского отделения РАН



Кожевников Виктор Леонидович (химия)

Отделение биологических наук РАН

Габибов Александр Габибович (физико-химическая биология)

Недоспасов Сергей Артурович (физико-химическая биология)

Донцова Ольга Анатольевна (физико-химическая биология)*

Рожнов Вячеслав Владимирович (экология)

Янковский Николай Казимирович (генетика)

Лопатин Алексей Владимирович (общая биология)*

Пугачев Олег Николаевич (зоология)

Рожнов Сергей Владимирович (палеонтология)



На вакансию для Уральского отделения РАН



Ившина Ирина Борисовна (микробиология)

Отделение наук о Земле РАН

Верниковский Валерий Арнольдович (геология)

Артюшков Евгений Викторович (геофизика)

Соболев Александр Владимирович (геохимия)

Вайсберг Леонид Абрамович (горные науки, геоэкология)

Мохов Игорь Иванович (физика атмосферы)

Тулохонов Арнольд Кириллович (география, водные ресурсы)

Иванов Виталий Александрович (океанология)



На вакансию для Дальневосточного отделения РАН



Долгих Григорий Иванович (океанология)



На вакансию для Сибирского отделения РАН





Ермилов Олег Михайлович (геология и разработка месторождений газа)



На вакансию для Уральского отделения РАН



Чибилев Александр Александрович (география)



Отделение общественных наук РАН



Порфирьев Борис Николаевич (экономика)

Смирнов Андрей Вадимович (философия)*

Журавлев Анатолий Лактионович (психология)



Отделение историко-филологических наук РАН



Медведев Игорь Павлович (история)

Пиотровский Михаил Борисович (история)

Бужилова Александра Петровна (история)

Аникин Александр Евгеньевич (история)

Толстая Светлана Михайловна (филология)

Плунгян Владимир Александрович (филология)



На вакансию для Сибирского отделения РАН



Базаров Борис Ванданович (история, востоковедение)*



Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН



Михеев Василий Васильевич (мировая экономика)

Чуфрин Геннадий Илларионович (мировая экономика)

Наумкин Виталий Вячеславович (международные отношения, арабистика)



Отделение физиологических наук РАН



Магазаник Лев Гиршевич (физиология)

Медведев Святослав Всеволодович (физиология)

Иоселиани Давид Георгиевич (фундаментальная медицина)

Орлов Олег Игоревич (фундаментальная медицина)*



Отделение сельскохозяйственных наук РАН



Семин Александр Николаевич (экономика и управление сельским хозяйством)

Папцов Андрей Геннадьевич (экономика и управление сельским хозяйством)*

Долгушкин Николай Кузьмич (экономика земельных отношений и социальное развитие села)

Закшевский Василий Георгиевич (экономика земельных отношений и социальное развитие села)*

Завалин Алексей Анатольевич (общее земледелие)

Шеуджен Асхад Хазретович (общее земледелие)

Турусов Виктор Иванович (общее земледелие)*

Бородычев Виктор Владимирович (мелиорация и водное хозяйство)

Егоров Виктор Николаевич (мелиорация и водное хозяйство)

Рулев Александр Сергеевич (лесное хозяйство)

Алабушев Андрей Васильевич (растениеводство)

Егоров Евгений Алексеевич (растениеводство)

Синеговская Валентина Тимофеевна (растениеводство)

Баталова Галина Аркадьевна (растениеводство)*

Гончаров Николай Петрович (растениеводство*

Косолапов Владимир Михайлович (растениеводство*

Рындин Алексей Владимирович (растениеводство)*

Афанасенко Ольга Сильвестровна (защита и биотехнология растений)

Власенко Наталия Георгиевна (защита и биотехнология растений)

Каракотов Салис Добаевич (защита и биотехнология растений)

Кочиш Иван Иванович (зоотехника)

Трухачев Владимир Иванович (зоотехника)

Тяпугин Евгений Александрович (зоотехника)*

Дорожкин Василий Иванович (ветеринария)

Джавадов Эдуард Джавадович (ветеринария)*

Клименко Александр Иванович (ветеринария)*

Стекольников Анатолий Александрович (ветеринария)*

Федоренко Вячеслав Филиппович (механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства)

Иванов Юрий Анатольевич (механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства)

Альт Виктор Валентинович (электрификация сельского хозяйства)

Авидзба Анатолий Мканович (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции)

Петров Андрей Николаевич (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции)

Римарева Любовь Вячеславовна (ветеринария)*



Отделение медицинских наук РАН



Сидорова Ираида Степановна (акушерство и гинекология)

Курцер Марк Аркадьевич (акушерство и гинекология)

Полушин Юрий Сергеевич (анестезиология и реаниматология)

Маев Игорь Вениаминович (гастроэнтерология)*

Баиндурашвили Алексей Георгиевич (детская травматология и ортопедия)

Петеркова Валентина Александровна (детская эндокринология)

Голухова Елена Зеликовна (кардиология)*

Чазова Ирина Евгеньевна (кардиология)*

Хубулава Геннадий Григорьевич (кардиохирургия)*

Романов Александр Иванович (клиническая реабилитология)

Лядов Константин Викторович (клиническая реабилитология)*

Решетов Игорь Владимирович (микрохирургия)*

Пирадов Михаил Александрович (неврология)*

Пронин Игорь Николаевич (нейрорентгенология)*

Щербук Юрий Александрович (нейрохирургия)

Поддубная Ирина Владимировна (онкогематология)

Ашрафян Левон Андреевич (онкогинекология)

Долгушин Борис Иванович (онкорадиология)

Каприн Андрей Дмитриевич (онкорадиология)*

Янов Юрий Константинович (оториноларингология)

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна (педиатрия)*

Гавриленко Александр Васильевич (сосудистая хирургия)

Вебер Виктор Робертович (терапия)

Порханов Владимир Алексеевич (торакальная хирургия)

Хубутия Могели Шалвович (трансплантология и искусственные органы)

Лоран Олег Борисович (урология)

Глыбочко Петр Витальевич (урология)*

Камалов Армаис Альбертович (урология-андрология)*

Кулаков Анатолий Алексеевич (челюстно-лицевая хирургия)

Шестакова Марина Владимировна (эндокринология)*

Боголепова Ирина Николаевна (гистология)

Караулов Александр Викторович (клиническая иммунология)

Лисица Андрей Валерьевич (медицинская протеомика)*

Говорун Вадим Маркович (физико-химическая медицина)*

Береговых Валерий Васильевич (фармация)

Тотолян Арег Артемович (инфекционная иммунология)*

Дятлов Иван Алексеевич (медицинская микробиология)*

Солодкий Владимир Алексеевич (общественное здоровье и здравоохранение)

Акимкин Василий Геннадьевич (эпидемиология)*



На вакансию для Дальневосточного отделения РАН



Колосов Виктор Павлович (пульмонология)



На вакансии для Сибирского отделения РАН



Попов Сергей Валентинович (кардиология)*

Бохан Николай Александрович (наркология)*

Воевода Михаил Иванович Медицинская (генетика)

Колесникова Любовь Ильинична (общая патология)

На вакансии для Уральского отделения РАН

Медведева Ирина Васильевна (терапия)*

Важенин Андрей Владимирович (онкология)*

Долгушин Илья Ильич (клиническая иммунология)

* — молодой ученый

