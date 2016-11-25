Мосул станет поставщиком сотен тысяч беженцев

В России считают, что продолжающаяся операция американской коалиции в Мосуле может привести к многократному увеличению числа беженцев, количество которых уже исчисляется десятками тысяч. В Ираке признают наличие проблемы, но ответственность за нее предпочитают возлагать на террористов и сетовать на недостаток помощи со стороны ООН и гуманитарных организаций.

Москва подтверждает свою позицию относительно гуманитарного аспекта операции американской коалиции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и полагает, что боевые действия способны привести к появлению десятков и сотен тысяч новых беженцев. Об этом «Известиям» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

— Мы неоднократно говорили, что во время антитеррористических операций должны учитываться вопросы обеспечения безопасности гражданского населения. Россия и сирийские власти делают это в Алеппо. Что касается Мосула, то, насколько нам известно, боевые действия приближаются вплотную к жилым кварталам, и, конечно, исход жителей будет только нарастать. Проблема в том, что этот исход никак не организован, — отметил Константин Долгов.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать массовых расправ с гражданскими лицами, преимущественно суннитами, со стороны шиитских частей правительственных сил, дипломат отметил, что «есть опасность нарастания ущерба для гражданского населения, если не будет проявлена должная забота об их безопасности; насколько мы понимаем, (американская) коалиция этим не занимается».

Гуманитарная ситуация в Мосуле с самого начала операции коалиции является предметом обеспокоенности ООН. В последнем отчете Управления по координации гуманитарных вопросов всемирной организации, опубликованном 22 ноября, говорится, что иракский город покинули около 68 тыс. человек. Более двух третей из них бежали из города с начала этого месяца. Часть покинувших Мосул перемещаются в другие районы Ирака, другие находят убежище в охваченной войной Сирии.

Как ранее заявил «Известиям» член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи, власти в Багдаде уделяют повышенное внимание защите гражданского населения в ходе боевых действий и не допустят гуманитарной катастрофы. Вместе с тем Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца придерживаются иного мнения. В совместном заявлении, опубликованном после начала операции по освобождению Мосула, они выразили опасение, что город может покинуть до одного миллиона человек, то есть почти две трети его населения. Аналогичные оценки приводит Amnesty International. Эта организация также регулярно публикует отчеты о пытках и убийствах пленников и гражданских лиц лояльными правительству в Багдаде силами.

Между тем в самом Ираке признают, что проблема беженцев будет в перспективе стоять всё острее, однако ответственность за это лежит не на властях в Багдаде. Такое мнение «Известиям» высказал директор Иракского центра стратегических исследований Васик аль-Хашими.

— Важнейшие этапы операции по освобождению Мосула еще впереди. Кроме того, за этим начнутся боевые действия по вытеснению боевиков из города Тель-Афар (80 км к Западу от Мосула. — «Известия»). Всё это, по моим оценкам, может привести к увеличению количества беженцев с нынешних 68 тыс. до полумиллиона. Проблема заключается в том, что с приближением иракской армии к захваченным террористами районам гражданское население начинают использовать в качестве живого щита. Естественно, такая перспектива вынуждает людей бежать. В свою очередь, армия организует коридоры безопасности для выхода мирного населения из зоны боевых действий, но их эффективность из-за боевиков остается на низком уровне. Кроме того, Ирак испытывает нехватку помощи в сфере обеспечения гуманитарной безопасности со стороны международного сообщества, — подытоживает Васик аль-Хашими.

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