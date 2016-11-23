В Курске откроют юго-восточную объездную дорогу к городу

В Курске 25 ноября торжественно откроют юго-восточный обход города. Пропускная способность четырехполосной магистрали составляет 14 тыс. автомобилей в сутки при расчетной скорости движения 100 км/ч.



Новая объездная дорога удовлетворяет современным требованиям к техническим и эксплуатационным характеристикам, в том числе и безопасности дорожного движения.

Как сообщает KurskCity.Ru, дорога свяжет два международных маршрута, проходящих по автомобильным дорогам федерального значения, а также обеспечит транзит автотранспорта, минуя центр города.

Строительство трассы началось в 2013 году.

