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В Курске откроют юго-восточную объездную дорогу к городу

Пропускная способность четырехполосной магистрали составляет 14 тыс. автомобилей в сутки

В Курске 25 ноября торжественно откроют юго-восточный обход города. Пропускная способность четырехполосной магистрали составляет 14 тыс. автомобилей в сутки при расчетной скорости движения 100 км/ч.

Новая объездная дорога удовлетворяет современным требованиям к техническим и эксплуатационным характеристикам, в том числе и безопасности дорожного движения.

Как сообщает KurskCity.Ru, дорога свяжет два международных маршрута, проходящих по автомобильным дорогам федерального значения, а также обеспечит транзит автотранспорта, минуя центр города.

Строительство трассы началось в 2013 году.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Курске откроют юго-восточную объездную дорогу к городу

Пропускная способность четырехполосной магистрали составляет 14 тыс. автомобилей в сутки

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