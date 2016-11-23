Федун: «Информация о Каррере — это полная глупость»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера может покинуть команду из-за разногласий с руководством.



«Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду. Информация о Каррере — это полная глупость», — цитирует «Спорт-Экспресс» слова Федуна.



В свою очередь, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если какие-то неровности между Каррерой и руководством клуба и были, то это говорит о том, что у итальянского специалиста были другие планы на зимнее трансферное окно.

«Я считаю, что это такая итальянская истерика. И кому же он нужен будет в Италии? Это просто капризы и артподготовка к тому, что он скоро будет сам комплектовать команду», — сказал Червиченко «Федеральному агентству новостей».



Он предположил, что если красно-белые под руководством Карреры вдруг начнут показывать неудовлетворительный результат, то «Спартак» расторгнет договор с нынешним наставником и он будет вынужден вернуться в Италию.



Напомним, обыграв пермский «Амкар» в минувшие выходные, «Спартак» гарантировал себе первое место в таблице по итогам первого круга чемпионата России. За 14 туров красно-белые набрали 34 очка, а их ближайший преследователь «Зенит» имеет в своем активе на три очка меньше. Даже в случае, если после 15-го тура московская и петербургская команды сравняются по набранным очкам, «Спартак» останется лидером РФПЛ, так как у подопечных Массимо Карреры большее количество побед.



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