Президент решил укрепить дисциплину в госаппарате

Президент России Владимир Путин намекнул на возможную смену работы чиновникам и сотрудникам госкомпаний, которые избрались в состав Российской академии наук вопреки его рекомендациям этого не делать. Как рассказал журналистам глава государства, рекомендации эти были оформлены в письменном виде в октябре прошлого года.

Заседание Совета при президенте по науке и образованию было посвящено важной теме — обсуждению проекта стратегии научно-технического развития России. Глава государства напомнил о важности научного прогресса для страны, о том, что на фундаментальной науке экономить нельзя, чтобы не допустить отставания от других стран. Шел спокойный разговор, споров не было. После того как все высказались, Владимир Путин поднял кадровый вопрос, напомнив о своей рекомендации чиновникам, представителям силовых структур и сотрудникам госкомпаний не участвовать в выборах РАН.

— Тем не менее некоторые коллеги наши из управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич (Фортов, президент РАН. — «Известия»), у меня вопрос к вам и к другим представителям Академии наук, зачем вы это сделали? Они — такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? Это первый вопрос. И второй вопрос: что мне теперь делать с этим? — поинтересовался Владимир Путин.

— Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей, — попытался оправдаться Владимир Фортов.

Ответ президента не устроил.

— Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что должны быть членкорами и академиками? — уточнил Владимир Путин.

Владимир Фортов добавил, что эти граждане прошли без нарушений всю процедуру избрания и были достойны стать членами РАН.

— Вы мне прямо не отвечаете, Владимир Евгеньевич, тем не менее я закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да? — спросил Владимир Путин.



В ответ Владимир Фортов отметил, что, получается, что так.



— Тогда вторым вопросом мучить вас не буду. Я думаю, я должен предоставить им возможность заниматься наукой. Потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления, — заключил президент.

Уже после заседания президент пообщался с журналистами, пояснив, что для него является очевидным фактом, что если человек успешен в науке, то вряд ли он может уделять этой сфере много времени, занимая важную государственную должность. Глава государства пояснил, что его слова касаются самых разных представителей власти, в том числе и губернаторского корпуса, но речь идет о тех, кто избрался именно в РАН.

— Если кто‑то посчитал, что для него важнее заниматься исследовательской деятельностью, действительно тогда, видимо, это крупные ученые, и своей работой по этому направлению они принесут гораздо бо́льшую пользу стране, обществу, как я уже сказал, чем исполняя рутинные функции в руководящих органах по линии государственных структур. Это очевидная вещь. Поэтому они выбрали для себя, видимо, творческую, исследовательскую работу, и я хочу пожелать им успеха, — сказал Владимир Путин.

Глава государства признался, что рекомендации не избираться в РАН он давал лично в письменной форме в октябре прошлого года. Отвечая на соответствующий уточняющий вопрос репортеров, президент заметил, что речь идет о мерах дисциплинарного характера.

— И это тоже. Это же элемент дисциплины либо отсутствие таковой. Мне бы хотелось, чтобы у нас в органах государственной власти дисциплина была на должном уровне, — сказал Владимир Путин.

«Известия» уточнили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о шансах чиновников — членов РАН остаться на своих постах, если им будет предоставлен выбор между наукой и службой. Дмитрий Песков ответил, что ясности по этому вопросу пока нет.