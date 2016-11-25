Россия разворачивает глобальную систему морского слежения

Минобороны России начало развертывание уникальной подводной системы гидроакустического слежения, способной сделать «прозрачными» целые районы мирового океана, обнаружив все находящиеся там корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты. В основе уникального изделия, получившего индекс «Гармония», лежат специальные подводные роботизированные комплексы, которые выходят из подводной лодки и разворачивают на дне мощные гидроакустические станции. Полученную информацию роботы передают на командный пункт управления через спутники. По мнению экспертов, отдельные элементы системы уже начали функционировать, а полностью «Гармония» заработает не позднее 2020 года.

В настоящее время Федеральное агентство специального строительства («Спецстрой») начало подготовку к строительству цеха подготовки роботизированных изделий мониторинга Мирового океана, который будет расположен в бухте Окольная города Североморска. Работа получила индекс "Гармония-С".

Одновременно в населенном пункте Белушья Губа на Новой Земле началось строительство пункта управления новой системой (индекс "Гармония-НЗ"). Правда, пока точный срок окончания работ «Спецстроем» не указан.

Головным разработчиком «Гармонии» выступает Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (входит в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Также в работах принимают участие Центральное-конструкторское бюро «Малахит» и Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник».

В 2014 году «Малахит» получил более 5,5 млрд рублей для выполнения составной части опытно-конструкторской работы "Гармония-Гараж" и 1,5 млрд на ОКР "Гармония-Галька". «Источник» в рамках работы "Гармония" создал литий-полимерные аккумуляторы и аккумуляторные батареи для электропитания подводных технических средств освоения континентального шельфа.

Что такое «Гармония»

Подробное описание ее работы можно найти в открытых источниках.

Ключевой элемент «Гармонии» — это роботизированные автономные донные станции (АДС), скрытно устанавливающиеся на морском дне специальными подводными лодками.

На глубине АДС разворачивает неподвижные многоэлементные, а также многометровые донные шланговые гидроакустические антенны. Станции могут вести пассивную гидроакустическую разведку, просто прослушивая, что происходит вокруг, пытаясь обнаружить характерные шумы узлов и механизмов кораблей и самолетов. Также АДС может излучать специальный активный звуковой сигнал, который обнаруживает и классифицирует надводные и подводные цели.

Несколько АДС объединяются в единую сеть, способную вскрыть подводную и надводную обстановку на площади в сотни километров.



Аппаратура управления донной станции обрабатывает полученную сонарами информацию и пересылает ее на командный пункт. Для этого в составе изделия есть специальный всплывающий буй, передающий данные через спутники связи.

Источник питания АДС — уникальные литий-полимерные батареи, с системой управления и контроля, максимально адаптирующие потребление электроэнергии к режимам работы донных станций. При длине чуть более 30 см номинальная емкость одной батареи 28 А/ч, а номинальное напряжение — от 58 до 80 вольт. Работает источник питания при температурах от -10 до -45 градусов.

По команде пункта управления АДС самостоятельно сворачивает все антенны, опускает буй связи и возвращается на подводную лодку.

«Саров». Далее «Белгород» и «Хабаровск»

— Носителем автономных донных станций-роботов может служить подводная лодка специального назначения «Саров», — говорит главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Уже неоднократно поступала информация, что на «Сарове» идут испытания неких подводных роботов. Судя по фотографиям это подводной лодки, на нее загружают многометровые конструкции цилиндрической формы, которые после испытаний с помощью специальных глубоководных захватов поднимает со дна судно «Звездочка». Скорее всего, в дальнейшем дизельный «Саров» заменят атомные «Белгород» и «Хабаровск», строительство которых недавно началось. Эти лодки вместе с «Саровым» также несколько раз упоминались в качестве носителей подводных роботов.

Подводная лодка проекта 09851 «Хабаровск» была заложена в июле 2014 года на заводе «Севмаш» в городе Северодвинске. Лодка должна войти в состав российского Военно-морского флота не позднее 2020 года. Перестроенная из подводного ракетоносца проекта 949 (однотипного погибшему в августе 2000 года «Курску») подводная Лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород»​​​​​​​ будет передана в состав ВМФ до конца нынешнего либо в начале следующего года.

— Информации по «Хабаровску» достаточно мало, — говорит Корнев. — Даже пока официально не опубликован его внешний вид. По «Белгороду» информации больше. Эта лодка будет носителем спасательных глубоководных обитаемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Официально она предназначена для проведения научных исследований в удаленных районах океана, участия в поисково-спасательных операциях.

Наземная инфраструктура

— АДС — это достаточно дорогие изделия. Поэтому они будут сделаны многоразовыми, — считает военный историк Дмитрий Болтенков. — Для их обслуживания необходимы особые цеха, где можно не только заменить аккумуляторные батареи, но проверить работы сложнейших электронных систем, а также механических узлов и механизмов станции. Малейшая неисправность и дорогостоящая АДС будет потеряна.

Можно предположить, что выполнять техническое обслуживание и готовить роботы-станции специалисты ВМФ России будут на базе Цеха подготовки роботизированных изделий системы мониторинга мирового океана, расположенного на территории войсковой части 77360-Н в североморской бухте Окольной.

Цех это здание размером 80x80 м. Помимо площадки для хранения крупногабаритных изделий, на территории объекта предусматривается своя котельная, электростанция, система канализационной очистки, цистерны для хранения мазута. Для охраны цеха предусмотрен контрольно-пропускной пункт, наблюдательная вышка, эстакада для проверки машин и караульное помещение.

А вот пункт управления «Гармонией», строительство которого идет на территории войсковой части 77510 (Новая Земля), это более скромная постройка размером 48x18 м. Помимо основного здания, на территории объекта предусмотрены хранилище имущества на пять машиномест и контрольно-пропускной пункт.

— Вероятно, уже есть готовые АДС, прошедшие испытания на «Сарове», — говорит Дмитрий Болтенков. — Также уже есть временный пункт управления и цех по обслуживанию станций. Первый полноценный носитель АДС — «Белгород» — будет сдан либо в этом, либо в следующем году. Поэтому хотя и не в полном объеме, начнет функционировать в следующем году. Учитывая сроки строительства объектов в Североморске и на Новой Земле, а также сдачу ВМФ «Хабаровска», можно предположить, что в полном объеме система заработает в 2020 году.