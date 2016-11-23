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Минтранс РФ: Египет выполнил все рекомендации по авиабезопасности

В течение десяти дней Москва намерена организовать инспекцию, однако пока приглашение от Египта транспортное ведомство не получало

Замглавы российского Минтранса Валерий Окулов рассказал, что Египет выполнил все рекомендации российских специалистов по авиабезопасности.

По его словам, теперь в течение 710 дней после приглашения египетской стороны Минтранс сможет организовать инспекцию, чтобы проверить выполнение рекомендаций на месте.

Окулов также подчеркнул, что Египет пока не присылал приглашения специалистам из РФ, передает агентство «РИА Новости».

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что Египет планирует завершить мероприятия по обеспечению безопасности в аэропортах уже к концу 2016 года.

Напомним, 6 ноября 2015 года авиасообщение России с Египтом было временно приостановлено из-за крушения российского самолета А321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной катастрофы был признан теракт. Катастрофа была признана крупнейшей в истории СССР и России. 

В настоящий момент властями Египта прилагаются усилия по повышению мер безопасности на курортах и в аэропортах для восстановления потока туристов.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минтранс РФ: Египет выполнил все рекомендации по авиабезопасности

В течение десяти дней Москва намерена организовать инспекцию, однако пока приглашение от Египта транспортное ведомство не получало

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