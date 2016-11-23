В Петрозаводске ссора на парковке привела к двум уголовным делам

Автомобилисты устроили драку на одной из улиц Петрозаводска. Как рассказали ИА «Карелinform» в полиции, 32-летнему водителю легковушки показалось, что выезд с парковки ему «запер» мини-фургон. Для того чтобы разрешить ситуацию, он позвонил в компанию, которой принадлежит парковка. Однако ответа не дождался и всё же покинул стоянку. Позже он решил вернуться и «наказать» обидчика, сломав зеркала и повредив дверь грузовика. Владелец мини-фургона не смог на это не ответить. В результате зачинщик конфликта был избит.

Заявления в полицию написали обе стороны конфликта. Одно уголовное дело возбуждено по факту причинения вреда здоровью, второе — по факту умышленного повреждения автомобиля. Ущерб оценили более чем в 100 тыс. рублей.