Депутат Госдумы: снижать температуру горячей воды неправильно

В Госдуме не согласны с инициативой правительства снизить температуру горячей воды и планируют обсудить этот вопрос с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

«Мы будем премьера убеждать в том, что это неправильное решение и от него надо отказываться», — цитирует «Интерфакс» Исаева.

Вопрос целесообразности понижения температуры горячей воды будут обсуждать 28 ноября, отметил Исаев.

Идею снижения стоимости горячей воды путем понижения ее температуры с 60 до 50 градусов предложил Роспотребнадзор при поддержке главы Минстроя Михаила Меня.



Ведомство планировало изменить СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».



Однако затем главный санитарный врач России и глава ведомства Анна Попова заявила, что это было не предложение, а уведомление о том, что этот вопрос будет рассматриваться, сообщает ОТР.

По словам Поповой, на проработку норматива уйдет не менее шести месяцев. В процесс должны включиться ученые, которые проведут анализ и оценку целесообразности предлагаемой меры.

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