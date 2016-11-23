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Депутат Госдумы: снижать температуру горячей воды неправильно

Вопрос целесообразности этой меры обсудят 28 ноября

В Госдуме не согласны с инициативой правительства снизить температуру горячей воды и планируют обсудить этот вопрос с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

«Мы будем премьера убеждать в том, что это неправильное решение и от него надо отказываться», — цитирует «Интерфакс» Исаева.

Вопрос целесообразности понижения температуры горячей воды будут обсуждать 28 ноября, отметил Исаев.

Идею снижения стоимости горячей воды путем понижения ее температуры с 60 до 50 градусов предложил Роспотребнадзор при поддержке главы Минстроя Михаила Меня. 

Ведомство планировало изменить СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Однако затем главный санитарный врач России и глава ведомства Анна Попова заявила, что это было не предложение, а уведомление о том, что этот вопрос будет рассматриваться, сообщает ОТР.

По словам Поповой, на проработку норматива уйдет не менее шести месяцев. В процесс должны включиться ученые, которые проведут анализ и оценку целесообразности предлагаемой меры.

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Роспотребнадзор хочет снизить температуру горячей воды на 10 градусов

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Депутат Госдумы: снижать температуру горячей воды неправильно

Вопрос целесообразности этой меры обсудят 28 ноября

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