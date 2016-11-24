Европрапорщики

Часто в различных спорах о свободе слова звучит знаменитая фраза, приписываемая Вольтеру: «Я не согласен с вашим мнением, но отдам жизнь за ваше право его высказывать».

Кто это на самом деле сказал — Вольтер или нет, — не важно, но этот принцип для всех поборников свободы и демократии вчера лишился всякого смысла.

Евродепутаты приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, приравняв действия России к действиям запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Справедливости ради следует обратить внимание, что за этот документ проголосовало менее половины депутатов Европарламента — 304 из 691. Большинство парламентариев были либо против, либо воздержались. Пару лет назад нечто подобное принял конгресс США. Только вот американские конгрессмены оказались немного умнее. Не стали кликушествовать о российской пропаганде, а предложили найти способ «расширить распространение новостей и информации» на русском в странах со значительной долей русскоязычного населения. Европейцы же сработали топорно.

Согласно резолюции, которую подготовила Анна Фотыга, депутат Европарламента от Польши, Москва ведет против европейских стран «враждебную пропаганду». А еще, оказывается, мы стремимся расколоть Европу и разлучить ее с НАТО.

Да, мы доносили и будем доносить свою точку зрения до каждого, кто захочет с ней ознакомиться. А у европейцев, в свою очередь, есть неотъемлемое право соглашаться или не соглашаться с ней. Они же свободные люди, не так ли?

Хотят ли в Европе наладить взаимопонимание с Россией?

Очевидно, что нет. Скорее, наоборот: чем больше подобных резолюций, тем дальше мы от взаимопонимания, от нормального диалога.

Но важно в данном случае даже не то, что последствиями принятия резолюции могут стать проблемы для русскоязычных СМИ во всех европейских странах.

Подобными решениями Европа — та самая, просвещенная, базирующаяся на равенстве, братстве и высоких демократических ценностях, — приближает свой собственный конец. Европарламент открыто и беспринципно продемонстрировал всё свое отношение к свободе слова. Вспоминается анекдот времен службы в Советской армии: «Есть два мнения — мое и ошибочное». Так вот вчера Европарламент повел себя именно так, как этот прапорщик из армейской байки.

Проголосовав за эту резолюцию, депутаты Европарламента выступили против свободы и демократии, против принципов, декларируемых на словах, и, как видим, попираемых на деле. Поэтому подобные резолюции, безусловно, страшнее для Европы, чем все российские СМИ вместе взятые, так как они подрывают базовые устои всего европейского общества и в очередной раз демонстрируют уже привычные двойные стандарты.

Кроме того, своим решением Европарламент признал наличие тотального страха перед правдой, которая рано или поздно расставит всё по местам. Хочется надеяться, что адекватные и дальновидные политики придут в скором времени на смену лживым и двуличным и их в Европе будет большинство.

В России же, которую со всех высоких мировых трибун обвиняют в тоталитаризме, нарушениях прав человека и ограничении свободы слова, прекрасно себя чувствуют все зарубежные издания и агентства. Никто не препятствует выходу российских оппозиционных газет, не глушит эфиров радиостанций, не закрывает телекомпании. Я почти каждый день общаюсь с разными СМИ — российскими, иностранными, оппозиционными. Потому что я — журналист, и я понимаю: люди имеют право знать мою точку зрения, даже если она кого-то не устраивает.

Российских журналистов ждут тяжелые времена, им будут, мягко говоря, не рады. Союз журналистов России уже выступил с соответствующим заявлением. Но, с другой стороны, под одну гребенку наряду с корреспондентами RT и Sputnik попадут и представители всех российских СМИ — особо никто не станет разбираться. Цензура объявлена России в целом.

А Европа... Люди всё видят и понимают, и в следующем году французам и немцам предстоит сделать важный выбор. Так что у европейцев появится шанс вернуться к базовым понятиям свободы и демократии. Путь этот долог. Пожелаем им удачи.

Автор — журналист, телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ