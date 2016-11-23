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Эвакуируют ТЦ «Савеловский» в Москве из-за угрозы взрыва

В полицию позвонил неизвестный, сообщивший о минировании здания

Вечером в среду в торговом центре «Савеловский» на севере столицы эвакуируют посетителей и сотрудников. В полицию о том, что здание ТЦ якобы заминировано, сообщил неизвестный мужчина.

Павильоны ТЦ «Савеловский» частично эвакуированы, здание оцепили полицейские. Помещения торгового центра проверяют кинологи со служебными собаками. В правоохранительных органах устанавливают личность звонившего, сообщает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что из-за сообщения о бомбе эвакуируют Курский вокзал в Москве.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Эвакуируют ТЦ «Савеловский» в Москве из-за угрозы взрыва

В полицию позвонил неизвестный, сообщивший о минировании здания

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