Эвакуируют ТЦ «Савеловский» в Москве из-за угрозы взрыва

Вечером в среду в торговом центре «Савеловский» на севере столицы эвакуируют посетителей и сотрудников. В полицию о том, что здание ТЦ якобы заминировано, сообщил неизвестный мужчина.

Павильоны ТЦ «Савеловский» частично эвакуированы, здание оцепили полицейские. Помещения торгового центра проверяют кинологи со служебными собаками. В правоохранительных органах устанавливают личность звонившего, сообщает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что из-за сообщения о бомбе эвакуируют Курский вокзал в Москве.