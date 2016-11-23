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Ростовские пограничники задержали контрабандистов с 500 кг сала

Сотрудникам погрануправления пришлось открыть по нарушителям огонь, когда те пытались от них скрыться

Ростовские пограничники открыли огонь по нарушителям, которые пытались контрабандой ввезти с Украины около полутонны продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области, инцидент произошел на окраине города Донецка (около 170 км от Ростова-на-Дону).

Два гражданина РФ на внедорожнике «УАЗ «Патриот» без номеров попытались в обход пунктов пропуска ввезти с украинской территории продукты питания. Пограничники были вынуждены применить оружие, в результате один из контрабандистов получил ранение в ногу. Мужчине оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что нарушители проигнорировали законные требования сотрудников пограничной службы и пытались от них скрыться.

Против них возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 18.1 («Нарушение режима государственной границы РФ») и ст. 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ»).

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники, задержанные пытались ввезти в Россию 500 кг сала, расфасованного в 21 коробку.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Ростовские пограничники задержали контрабандистов с 500 кг сала

Сотрудникам погрануправления пришлось открыть по нарушителям огонь, когда те пытались от них скрыться

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