Можно ли заработать на Дональде Трампе

Как и предсказывали аналитики, истерика на финансовых рынках в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа сошла на нет. Причем быстрее, чем ожидали эксперты. Рынки приняли Трампа. В итоге рекордный недельный рост показывают основные американские индексы акций — S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и Russell 2000. Индекс Dow Jones во вторник достиг исторического максимума в 19000 и продолжил расти в среду.



Похоже, рынки «переоценили» негативные последствия победы Трампа, сформированные кампанией Хиллари Клинтон. Теперь же инвесторам пришлось трезво взглянуть на программу вновь избранного президента и увидеть, что не всё в ней так ужасно, как утверждали критики. Например, она содержит увеличение расходов на инфраструктуру, сокращение корпоративных налогов и подоходного налога, создание новых рабочих мест и снятие ограничения на добычу нефти в стране.



— В лидерах ралли на фондовых рынках — компании, ориентированные на медицину (из-за угрозы отмены Obamacare), нефтяные гиганты и производители лекарств, потому что Трамп обещает снять ограничения на новые препараты, — заявил управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов.

На инвесторов повлияли и первые заявления американского президента.



— Первой же инициативой, о которой объявил Трамп, стало кардинальное изменение закона Тодда–Франка, ужесточающего регулирование банковского сектора, — отметил руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. — Либерализация кредитной политики означает рост инвестиционной активности. На ожиданиях этих изменений на рынке и наблюдается энтузиазм.



Кроме того, инвесторы видят, что Дональд Трамп делает трезвые шаги, назначает на ключевые должности видных республиканцев, то есть становится предсказуемым, по крайней мере пока, добавляет Виталий Багаманов.

В итоге «в отличие от многих предсказаний перед выборами — включая наше собственное — и в отличие от последствий Брекзит в Великобритании неожиданный результат голосования резко поднял цены на активы», пишут аналитики Goldman Sachs Ян Хатциус и Зах Пандл. Деньги инвесторов активно потекли из облигаций в акции. Ведь если Трамп-президент начнет осуществлять задуманное, это подтолкнет к росту инфляцию — главного врага долгосрочных облигаций. Доходность по 10-летним бондам казначейства США (которые для инвесторов служат эталоном гособлигаций США) за две недели снизилась с 2,31 до 1,32% — минимального показателя за последний год.

Российские площадки тоже пошли в рост

Последние дни были удачными и для российского фондового рынка. Во вторник индекс РТС (один из двух основных индексов Московской биржи, рассчитывается в долларах США) достиг отметки 1027,55. Последний раз на такой высоте — 1026,38 пункта — он находился полтора года назад. Показал рост и «рублевый» индекс ММВБ: в среду он достигал 2082,75 пункта, обновив исторический максимум.

Однако в российских достижениях вряд ли есть сильное влияние победы Трампа, полагают эксперты. Скорее свою положительную роль сыграл рост цен на нефть в последние пару дней (обусловлен договоренностями ОПЕК), а также рост азиатских рынков. И в любом случае пока рано говорить об устойчивой положительной тенденции.



— Только при достижении индексом РТС 1200 пунктов можно будет говорить, что рынок начал преодолевать последствия девальвации, — полагает Виталий Багаманов.

Стабильный рост российского фондового рынка будет определяться реальной политикой Вашингтона.



— Большой инвестиционной идеей может стать отмена санкций и приток западных денег, но пока говорить об этом рано, — считает Виталий Багаманов. — Более того, на пост госсекретаря претендует Митт Ромни, которого сложно воспринимать как большого друга России.



Пока намерения Трампа вернуться к полноформатному экономическому сотрудничеству с Россией не обретут форму реальных изменений, говорить об устойчивом росте на российских площадках преждевременно.

Однако надежда на некоторые улучшения остается при текущем политическом раскладе.



— Главными факторами роста для российского рынка традиционно будут нефтяные активы — с усилением положительной динамики крупнейших американских нефтедобытчиков начнутся положительные изменения в курсовой стоимости и российских нефтяных компаний, — полагает Даниил Егоров.

Доллар растет. Что ждет рубль?

Доллар США растет все последние дни. Индекс доллара (U.S. Dollar Index (DXY), который показывает отношение доллара к корзине из шести основных валют, достиг в минувшую пятницу максимальной величины с 2003 года. По отношению к евро недельный рост доллара — самый сильный с 1999 года, когда единая валюта увидела свет.

Валюты развивающихся стран проседают, в том числе из-за риторики избранного президента. Дональд Трамп обещает американцам вести протекционистскую политику: поднимать импортные тарифы, чтобы дать преимущество национальным производителям, разрывать или пересматривать таможенные и торговые соглашения. Если добавить сюда обещания ввести жесткие антимиграционные меры, то легко можно угадать главную жертву победы Трампа — мексиканское песо. Валюта Мексики упала сразу на 9% после победы Трампа.

— На рубль и российские рынки это (протекционистская риторика Трампа. — «Известия») не должно повлиять так сильно, — уверен специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» московской школы управления «Сколково» Егор Кривошея. — Торговля с США составляет сегодня не более 1% ВВП обеих стран, а финансовые потоки (FDI, листинг, международные сделки слияний и поглощений) происходят преимущественно с другими странами, Европой и Азией.



Как долго будут американские рынки — фондовые и валютные — отмечать победу Трампа? Стремительный рост закончится уже в конце ноября, полагают аналитики. К моменту инаугурации нового президента США, которая состоится 20 января 2017 года, американский рынок вернется к своей волатильности. Но тут, конечно, многое зависит от новых заявлений будущего президента. А Дональд Трамп как никакой другой президент знает, как работает финансовый рынок США и какими речами можно повлиять на его рост.

Собственность президента

На фоне общего роста фондового рынка США начали расти и активы, принадлежащие империи Дональда Трампа. Логика инвесторов проста: став президентом, Трамп обеспечит процветание своим компаниям. Почему бы и не подзаработать, став их акционером?

Сегодня инвестиционную активность в отношении компаний Трампа аналитики оценивают как умеренную: некоторый ажиотаж можно отменить в основном среди массовых инвесторов. Профессионалы заняли выжидательную позицию.



— Состояние Трампа за год упало на $800 млн — до $3,7 млрд к сентябрю 2016-го, — говорит Егор Кривошея. — На 9 ноября оно оценивалось уже в $3,5 млрд. Думаю, тенденция к понижению будет сохраняться, пока рынок не увидит сильного лидера в новом менеджменте основной компании семьи Трампа.

Кроме того, многочисленные активы Трампа стали конфликтными после его победы: теперь практически невозможно будет избежать конфликта интересов при разрешении многочисленных споров.



— В частности, Трамп может назначить лояльных ему людей в совет по трудовым отношениям, который рассматривает конфликт компаний Трампа с профсоюзами в одном из отелей Лас-Вегаса, — рассказывает Виталий Багаманов. — В числе банков, которые давали кредиты Трампу, — Deutshce Bank. Сейчас немцы спорят с американскими властями по поводу компенсации за события во время финансового кризиса.

И пока неясно, захочет ли Трамп использовать административный ресурс.



— Общественное мнение в Америке очень чувствительно к использованию рычагов власти в личных целях, — добавляет Виталий Багаманов.



Такое положение дел заставляет профессиональных инвесторов с крайней осторожностью смотреть на активы будущего президента Америки.