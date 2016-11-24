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Избирательный кодекс примут весной

В Центризбиркоме собирают предложения экспертов, которые станут основой нового документа

Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Одиноков

Центральная избирательная комиссия готовит реформу избирательного законодательства. Весной 2017 года в России может появиться избирательный кодекс — свод законов о выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова собирает предложения, которые в декабре планирует представить президенту.

Направления реформы электорального законодательства обсудят на научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития». Сегодня дискуссия пройдет в ЦИК, а 25 ноября продолжится на площадке Общественной палаты РФ. Итоговые предложения глава ЦИК Элла Памфилова в декабре представит президенту Владимиру Путину.

Сейчас в России действует сразу несколько электоральных законов — рамочный «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», о выборах депутатов и отдельно — о президентских. При этом у каждого региона есть свой закон о выборах законодательного органа и губернатора. 

— Нужно собрать всё это сложное, иногда противоречивое законодательство в один стройный, четкий, связанный единой логикой документ в виде избирательного кодекса, — заявила ранее журналистам Элла Памфилова.

В Центризбиркоме уже собирают предложения по изменению избирательного законодательства. Так, секретарь ЦИК Майя Гришина приняла участие в работе площадки «Выборы и референдумы», которая прошла 19 ноября в рамках Общероссийского гражданского форума-2016. По ее словам, научно-практическая конференция, которая пройдет в ЦИК, станет одним из этапов обобщения поступающих предложений по изменению выборного законодательства.

Свои идеи должны представить и парламентские партии. В «Единой России» и КПРФ не стали комментировать свои предложения.

В ЛДПР заявили, что будут выступать за жесткую пропорциональную избирательную систему (без одномандатников) и ограничение результатов партии на выборах «потолком» в 40%, чтобы никто не мог претендовать на «монополию». Также в ЛДПР хотят потребовать повсеместного использования КОИБов и запретить ночной подсчет голосов. Право на выдвижение кандидата в президенты, по мнению либерал-демократов, нужно оставить только парламентским партиям.

В «Справедливой России» намерены побороться за перенос даты голосования, изменение порядка формирования избирательных комиссий, а также обсудить трансформацию модели выборов в одномандатных округах («эсеры» уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект). Главной целью изменений должно быть изменение доверия к процедуре выборов, говорят во фракции.

Готовят свои предложения также и непарламентские партии. Так, «Гражданская платформа» предложит отменить сбор подписей для регистрации на выборах, если партия представлена в Госдуме хотя бы одним одномандатником (сейчас льготы дает только прохождение по спискам). Кроме того, в ГП хотят обсудить финансовую господдержку партий и депутатов-одномандатников, представленных в Госдуме.

«Патриоты России» также считают механизм сбора подписей устаревшим. Свою состоятельность партии могут подтвердить и другими способами, говорят патриоты. Кроме того, партия обеспокоена вопросом противодействия административному ресурсу, который может оказывать давление на избирателей. 

Свои предложения выскажут и эксперты. Так, руководитель Межрегионального объединения избирателей, сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин планирует поднять вопрос оснащения участков электронными системами подсчета голосов — КОИБами и КЭГами. В 2011 году для этого была принята президентская программа, но она с 2014 года не действует из-за сокращения финансирования.

Председатель совета директоров Центра содействия законотворчеству ОНФ Вадим Виноградов (будет курировать на мероприятии секцию о системе избирательных комиссий в России) рассказал «Известиям», что в избирательный кодекс необходимо внести правила составления списков избирателей, нормы об образовании избирательных округов и избирательных участков. Кроме того, важно определить систему, статус и порядок формирования избирательных комиссий, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных объединений. Также обозначить статус зарегистрированного кандидата и возможные, связанные с ним ограничения, правила информационного обеспечения выборов и агитации, основные принципы финансирования избирательной кампании, порядок обжалования нарушений избирательного законодательства. Доработки, по словам Виноградова, требуют и отдельные положения избирательного законодательства.

— Отсутствие регистрации по месту жительства не может служить основанием для лишения избирательных прав гражданина. Однако в законе нет нормы, которая бы позволила в списки избирателей включить россиян, не имеющих регистрации или возможности получить открепительное удостоверение, — говорит Виноградов.

Также он считает, что всё еще существует необходимость обсудить вопросы аккредитации сотрудников СМИ для работы в избирательных комиссиях в день голосования.

Источник в Центризбиркоме сообщил «Известиям», что ведомство частично подготовило собственный пакет предложений по реформированию избирательного законодательства, в него будут включены и предложения, высказанные на конференции.

В декабре у Эллы Памфиловой состоится встреча с президентом, на которой она представит Владимиру Путину обобщенный вариант документа, рассказал собеседник «Известий». Все утвержденные нововведения планируется принимать в ближайшее время, так как за год до президентских выборов не рекомендуется вносить изменения в избирательное законодательство. «И на это уже есть поддержка власти, тем более что речь идет не о революции в избирательном законодательстве, а о его совершенствовании», — говорит собеседник в ЦИК. 

— Для того чтобы изменять закон, нужно проанализировать, как функционируют существующие нормы. Здесь есть много вопросов, которые нужно обсудить. Это обсуждение будет происходить в преддверии старта президентской избирательной кампании. Нужен комплексный подход к оптимизации, — отметил председатель совета РОИИП, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод, в свою очередь, заявил «Известиям», что «если на мероприятии прозвучит идея создания избирательного кодекса и будут созданы рабочие группы, то кодекс может появиться уже к весне».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Избирательный кодекс примут весной

Избирательный кодекс примут веснойВ Центризбиркоме собирают предложения экспертов, которые станут основой нового документа

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