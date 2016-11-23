Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Король Иордании считает, что сирийский кризис без РФ решить нельзя

Абдалла II призвал Москву и Вашингтон объединиться против общей угрозы, которую несет мировой терроризм

Король Иордании Абдалла II считает, что без российского участия разрешить конфликт, развернувшийся в Сирии, не удастся.

Абдалла считает, что в течение последних двух лет существует понимание того, что без России невозможно принятие какого-либо решения относительно Сирии.

Кроме того, по его словам, необходимо подождать того, как изменится политика США в отношении Ближнего Востока после избрания Дональда Трампа.

По мнению монаршей особы, борьбу с терроризмом можно считать третьей мировой войной. При этом он попросил РФ и США сотрудничать друг с другом.

«У меня сложилось мнение, что ненависти между Москвой и Вашингтоном больше, чем в отношении террористов. Я надеюсь, что это изменится, так как приоритетом является борьба с общемировой угрозой», — цитирует слова Абдаллы II «Федеральное агентство новостей».

Напомним, член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, которая ранее критиковала идею отстранения Башара Асада от руководства Сирией, может войти в новую администрацию президента. 

Высокопоставленный источник в команде Дональда Трампа отмечал, что она «всерьез рассматривается» на должности госсекретаря, министра обороны или посла США в ООН.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Король Иордании считает, что сирийский кризис без РФ решить нельзя

Абдалла II призвал Москву и Вашингтон объединиться против общей угрозы, которую несет мировой терроризм

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке