Король Иордании считает, что сирийский кризис без РФ решить нельзя

Король Иордании Абдалла II считает, что без российского участия разрешить конфликт, развернувшийся в Сирии, не удастся.



Абдалла считает, что в течение последних двух лет существует понимание того, что без России невозможно принятие какого-либо решения относительно Сирии.



Кроме того, по его словам, необходимо подождать того, как изменится политика США в отношении Ближнего Востока после избрания Дональда Трампа.



По мнению монаршей особы, борьбу с терроризмом можно считать третьей мировой войной. При этом он попросил РФ и США сотрудничать друг с другом.



«У меня сложилось мнение, что ненависти между Москвой и Вашингтоном больше, чем в отношении террористов. Я надеюсь, что это изменится, так как приоритетом является борьба с общемировой угрозой», — цитирует слова Абдаллы II «Федеральное агентство новостей».



Напомним, член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, которая ранее критиковала идею отстранения Башара Асада от руководства Сирией, может войти в новую администрацию президента.



Высокопоставленный источник в команде Дональда Трампа отмечал, что она «всерьез рассматривается» на должности госсекретаря, министра обороны или посла США в ООН.

