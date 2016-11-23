Сообщение о минировании Курского вокзала в Москве оказалось ложным

Сообщение о бомбе, якобы заложенной на Курском вокзале в Москве, оказалось ложным. Как сообщили в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, после поступления звонка об угрозе взрыва полицейские эвакуировали более 1 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщили, что прошла эвакуация около 600 пассажиров и сотрудников Курского вокзала.

В ходе проведенных проверочных мероприятий, завершившихся в 19.10, взрывное устройство не обнаружено. Людей на вокзале, у которых были бы опасные предметы, также не обнаружено, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Курский вокзал в настоящее время работает штатно, полицейские устанавливают личность звонившего.